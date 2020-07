Nicola Porcella descarta planes de retorno a Perú: Quiero hacer carrera en México

Nicola Porcella está atravesando buenos momentos en México por su regreso a los realities de competencia con Guerreros 2020. Tras su polémica llegada al país azteca, el exintegrante de Esto es guerra se mostró optimista con esta nueva oportunidad en su vida.

A través de sus redes sociales, el modelo peruano se comunicó con sus seguidores, respondiendo algunas consultas sobre sus planes a futuro. Mediante Instagram, atendió las dudas de sus fans, quienes le preguntaron si está pensando en ejercer una carrera actoral.

Nicola Porcella aseguró quedarse en México para desarrollar una carrera actoral y buscar oportunidades tras culminar Guerreros 2020. Foto: Instagram

Al respecto, Nicola Porcella reveló que está a la espera de unos talleres, puesto que no abren sus puertas debido a la pandemia del coronavirus. “Estoy esperando que se abran cursos en el CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa para ver si puedo entrar y el lunes ya arrancó mis clases de ‘Neutro’(técnica de juego teatral). Con todo”, contestó el recordado ‘Capitán de las Cobras'.

En una de sus historias de Instagram, el chico reality respondió la consulta sobre si piensa volver a Esto es guerra. “Primero quiero terminar ‘Guerreros 2020’, esperemos haya otra temporada. Seguiré acá, quiero hacer carrera en México”, sostuvo.

Así también, aprovechó en dejarle un fuerte mensaje a Peter Fajardo, su exproductor en el programa de América Televisión. “La idea es quedarme viviendo en México, pero me merecía una despedida bonita, ¿no? Díganle al señor Peter Fajardo (productor), por favor, que no me despidieron como debió ser”, aseveró.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.