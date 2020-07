Nicola Porcella respondió algunas preguntas de sus seguidores sobre cómo está pasando sus días en México y su experiencia en Guerreros 2020. Mientras se recupera de su lesión en el brazo, el modelo peruano aprovechó su cuenta de Instagram para comunicarse con sus fans.

Al ser consultado respecto a un posible regreso a Esto es guerra en Perú, el recordado ‘Capitán histórico’ descartó dicha idea y recordó su último día en el reality. En su respuesta, le dejó un mensaje a Peter Fajardo, productor del espacio televisivo de América TV.

Nicola Porcella se lesiona en Guerreros 2020. Foto: Instagram

“La idea es quedarme viviendo en México, pero me merecía una despedida bonita, ¿no? Díganle al señor Peter Fajardo, por favor, que no me despidieron como debió ser”, contestó Nicola Porcella.

En otra de sus historias de Instagram, habló de su proceso de rehabilitación en una de sus extremidades superiores. Como se recuerda, durante un juego en Guerreros 2020, el peruano sufrió una lesión en el brazo.

“Hoy fue la última resonancia, es un desgarro en el brazo (...). He hablado con un fisioterapeuta de Perú y me dice que ande sin cabestrillo. Si mañana me dan los resultados y dicen que no es operación, me tatuaré la Virgencita de Guadalupe”, explicó el chico reality.

Así también, confesó que quiere aprovechar su estadía en el país azteca para entrar a unas clases de actuación y así poder ser parte de alguna producción. “Es la idea. Pero primero poner todas mis ganas y esfuerzos en Guerrero 2020 y después comenzar mis talleres acá, ya voy a empezar mi taller de neutro así que con todo”, añadió.

Nicola Porcella e sparte de Guerreros 2020. Foto: Nicola Porcella Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.