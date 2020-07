Leslie Stewart: “A nadie le caería mal un bono, pero hay gente más necesitada”

Por: Patricia Lobato Delgado

Leslie Stewart, quien actualmente da vida a ‘Martina’ en la telenovela Te volveré a encontrar, se mostró a favor de que los artistas reciban apoyo por parte del Gobierno ante la crisis por la pandemia del nuevo coronavirus.

A pesar de que la cuarentena se levantó en Lima y en diferentes partes del Perú, aún existen varias restricciones, entre las que se encuentra el distanciamiento social obligatorio, el uso de mascarillas, etc.

Leslie Stewart pide al Gobierno de Martín Vizcarra que brinde bonos a los artistas que realmente lo necesiten. Foto: Instagram.

Con el peligro latente de contagio, la industria del entretenimiento aún sigue afectada y los espectáculos tendrán que esperar más tiempo para volver a verse en forma presencial.

Ante esta situación, Leslie Stewart hizo hincapié en que el Estado debería apoyar a los artistas que realmente lo necesitan, ya que muchos de ellos trabajaban en las calles y no cuentan con un suelo fijo.

Leslie Stewart señala que hay muchos artistas que trabajaban en las calles y necesitan apoyo económico. Foto: Instagram.

Cuando se inició la cuarentena hubo un pedido por parte de los artistas para que el Gobierno les brinde un bono ¿qué opinión tienes al respecto?

Hay gente que lo necesita muchísimo. Hay actores de todo tipo que hace mucho tiempo están sin trabajo, hay músicos que trabajan en las calles que también lo necesitan. A nadie le caería mal un bono, pero hay gente más necesitada. Somos personas que trabajamos de manera independiente y creo que los bonos deberían llegar a la gente que realmente lo necesita. Hay porteros o empleadas del hogar que no han recibido nada.

Con respecto a los bonos y artistas; mucho se comentó sobre ‘Richard Swing', quien fue contratado por el Ministerio de Cultura

Por lo general no me gusta hablar de terceros. Al señor no lo conozco, nunca lo he visto. No conozco mucho el tema porque no he visto muchas noticias ya que te desgasta. Supongo que estará en una etapa de investigado. Creo que habían personas más capaces (para ocupar el puesto de Swing), pero no conozco al señor, de repente tiene mil títulos, no lo sé.

¿Te afectó la cuarentena?

Hay días que te puede dar un bajón, pero lo he sobrellevado bastante bien haciendo cosas en mi casa y manteniéndome distraída. Ponerse las pilas y el ánimo para arriba.

Actualmente eres una de las conductoras del programa Bueno bonito y barato, donde compartes cámara con Rossana Fernández Maldonado y Mónica Torres

Se les ocurrió a los productores de Sin argollas, ya que había un grupo de actores sin trabajo, como la mayoría. Así que comenzaron a crear este tipo de programas para usar a través de plataformas.

Ya tenían un programa que se llama Te reto en casa, el cual estaba funcionando muy bien y decidieron probar con otro tema diferente. Bueno bonito y barato es para dar tips que funciona al 80% de la gente. Es para todo tipo de público.

También te podemos ver en la televisión gracias a la telenovela Te volveré a encontrar, que se ha vuelto una de las más vistas

Es la más vista (risas).

Actualmente, Leslie Stewart da vida a 'Martina' en la telenovela Te volveré a encontrar. Foto: Instagram.

¿Cómo has visto el desempeño de Alondra García Miró, a quien le recae el papel principal?

Está muy bien. Es su primer papel y la veo bien. Si ella sigue en esto va a mejorar muchísimo. La chica es carismática y bonita.

Dato

El programa Bueno, bonito y barato se transmite todos los domingos los domingo a partir de las 11:00 a.m. a través de todas las plataformas de Sinargollas.

