Jean Paul Santa María denunció en sus redes sociales el robo de una importante inversión. Según detalló en Instagram, el cantante importó una gran cantidad de mascarillas KN95 valorizados en más de 1 millón de soles.

Como se recuerda, el integrante de la Orquesta Candela, junto con un socio, se recurseaba en la venta de estos productos de bioseguridad. Dichos materiales para proteger la salud los promocionaba en internet.

Jean Paul Santa María Foto: Instagram

“Me robaron. En las afuera de la Agencia de Aduana en el Callao robaron más de 1 millón de soles en mercadería. Por favor si saben algo con relación a este mercadería, avísenme”, escribió en una de sus historias de Instagram.

En dicho texto detalló que su mercadería, transportada en un camión, salió de Aduanas en la tarde del último jueves “sin custodia”.

“(Es) Extraño. Ya que se paga por ese servicio. Y afuera han encañonado al chofer, se lo han llevado con todo y camión, y los han tirado más adelante. Luego han vaciado el camión”, explicó el cantante.

Al respecto, Jean Santa María ya se encuentra dentro de las instalaciones de la agencia para realizar el reclamo correspondiente. Así lo confirmó el diario Ojo.

“Desde que empezó esta pandemia no he hecho más que romperme el lomo para sacar adelante a mi familia de manera honrada; y fruto de mi esfuerzo es que después de una tremenda lucha me aventuré a importar mi primera mercadería junto con un socio, por mucha o poca que haya sido mi inversión en medio de esta pérdida, así sea un sol, eso no se hace, no se roba”, declaró al medio.

