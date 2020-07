La muerte de Gerardo Manuel, uno de los músicos más queridos y reconocidos de Perú, dejó en gran vacío y dolor entre sus seguidores y la industria del entretenimiento nacional.

Muchos artistas, quienes tomaron como referencia el trabajo del fallecido rockero, lamentaron la partida del intérprete a los 73 años. Uno de los últimos en manifestarse fue Pedro Suárez Vértiz, quien a través de su cuenta oficial de Instagram dejó un sentido mensaje de despedida.

Gerardo Manuel: Pedro Suárez Vértiz se despide en Instagram con emotivo mensaje del creador del disco club

El compositor nacional inició su extenso texto resaltando que Gerardo Manuel dejó de existir tras luchar contra una enfermedad.

“Estoy triste pero tranquilo porque un miembro de la familia de todos los peruanos (el conductor, productor y director del siempre recordado Disco Club) partió al cielo después de un largo padecimiento”, empezó.

Gerardo Manuel Pedro Suárez Vértiz se despide en Instagram con emotivo mensaje del creador del disco club

Pedro Suárez Vértiz enfatizó en que le molesta que a los artistas les hagan reconocimientos cuando ya fallecieron. Sin embargo, resaltó y agradeció a Gerardo Manuel porque gracias a él pudo ser un músico.

“La prensa dice ‘Gerardo Manuel, el mayor impulsor del rock peruano, murió a los 73 años’ y no se equivoca. Me molestan los homenajes póstumos y no en vida, pero tengo que decir que, sin su influencia, quizás yo sería abogado o piloto”, añadió.

Asimismo, el cantante peruano resaltó la trayectoria del desaparecido músico.

“Gerardo Manuel, integrante de importantes bandas fundadoras del rock peruano y conductor del mítico programa Disco Club. Fue parte de agrupaciones como Pax, Los Shains, El Humo, Los Doltons, Gerardo Manuel y El Humo, entre otros”, comentó.

Gerardo Manuel: Pedro Suárez Vértiz se despide en Instagram con emotivo mensaje del creador del disco club

“Gerardo Manuel logró el pico de audiencia más alto en la historia de la TV peruana el 8 de diciembre de 1980 con 43,5 puntos de índice de audiencia con Disco club, cuando homenajeó al ex-Beatle John Lennon cuando murió. Disco Club fue el primer programa de videoclips a nivel mundial. Mucho antes que MTV”, recordó.

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz se dirigió a la familia de Gerardo Manuel y señaló el profundo cariño que le tiene al creador de Disco Club.

“A sus hijos Álex y Gerardo les quiero decir que siempre amé y amaré a su padre. Porque fue mi padre mediático y el de muchísimos más. Descansa en paz legendario Gerardo Manuel. Tu inolvidable sonrisa nos iluminará siempre”, sentenció.

