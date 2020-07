Carlos Galdós a Xoana González por su novio: “Primer ser humano decente que conseguiste”

Carlos Galdós se contactó con Xoana González para felicitarla por su reciente compromiso con el empresario Javier González.

En una entrevista para Capital, la modelo y su novio se mostraron muy entusiasmados por su próxima boda y hasta revelaron que ya llevan ocho meses conviviendo.

PUEDES VER Novio de Xoana González manda indirecta a Rodrigo Valle tras acusarla de infiel

Carlos Galdós felicita a Xoana González por su matrimonio con Javier González

El novio de Xoana González contó que decidió pedirle matrimonio a la argentina porque comprobó que tenían una muy buena comunicación durante la cuarentena.

Al oír esto, Carlos Galdós elogió la personalidad que tiene la modelo, muy a parte del personaje que represente ante las cámaras. “Xoana y yo nos hemos conocido por el trabajo conversando cosas realmente importantes sobre qué uno siente”, comentó.

Javier González acotó también que entiende el trabajo de su pareja y por ello sabe que su vida podría ser expuesta en los medios.

Ante estas declaraciones, el conductor radial se mostró sorprendido y, con un peculiar comentario, felicitó a Xoana González por haber elegido al empresario como novio.

“Xoana, qué tal ejemplar que te conseguiste, car***. Primer ser humano medianamente decente que te conseguiste en la Tierra, después de haber sido el relleno sanitario de tanto idiota, ahora tenemos por lo menos un hombre bueno, aunque parece, no sé, no lo conozco tanto... Les deseo lo mejor y que les vaya muy bien”, dijo Carlos Galdós, tras lo cual la pareja empezó a reír.

Carlos Galdós felicita a Xoana González por su matrimonio con Javier González

Xoana González en Instagram anuncia matrimonio

A través de su Instagram oficial, la modelo Xoana González reveló que se casará por segunda vez en noviembre del presente año.

“Si Dios y la pandemia nos permite, nos casamos el 15 de noviembre, pero como cae domingo, sería lunes 16, creo. Lo importante es que me ha pedido la mano; yo me equivoqué y le di otra cosa y después me dijo que era en serio y lo obligué a que se lo diga a mi mamá a ver si era verdad y sí... Acabamos de comunicárselo por videollamada y su respuesta fue ‘¿para qué me pediste permiso si esta atorranta nunca me pide permiso para nada?’”, detalló la argentina el 1 de julio.

Xoana González y su novio

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.