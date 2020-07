Angie Jibaja reflexiona sobre sus errores: “Yo sé que he sido irresponsable” [VIDEO]

Angie Jibaja, quien desde hace varios años tiene altibajos en su vida personal, hizo una reflexión sobre la responsabilidad.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió algunos videos para hablar sobre el valor tan importante de cumplir con los compromisos. Además, respondió a sus detractores que la señalaron de ser irresponsable.

Angie Jibaja hace mea culpa por haber sido irresponsable. Foto: Instagram.

Angie Jibaja empezó aceptando que en el pasado ha dejado las cosas ‘a medias', pero señaló que eso quedó en el olvido.

“Yo sé que soy o he sido irresponsable, pero hay gente mucho más irresponsable”, dijo en sus historias de Instagram.

Asimismo, la expareja de Jean Paul Santamaría aseguró que ahora cumple con todo lo que se compromete.

“Cuando he tenido que hacer mis cosas o un contrato las he cumplido y no lo he dejado a medias y me hierve la sangre, pero nada”, agregó.

Angie Jibaja felicita a Jean Paul Santa María

Angie Jibaja dejó a un lado las diferencias con Jean Paul Santa María para felicitarlo por el Día del Padre.

“Feliz día al afortunado papá de mi Jako y Gia que hoy puede disfrutar de semejante regalo: mis niños. Paz y amor”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Angie Jibaja agradece a Jean Paul Santa María en el Día del Padre. Foto: Captura Instagram.

Jibaja también envió un saludo para las madres que sin ayuda sacan adelante a sus hijos.

“Feliz día a todas esas madres que siempre hicieron el papel de padre y madre como yo. No fui perfecta pero siempre estuve allí, pocos somos casi perfectos como mi mamá Marina que está durmiendo en paz”, agregó.

