Rodrigo Valle a Xoana González tras anunciar boda: “Cuida más tu relación que la nuestra”

El exesposo de Xoana González, Rodrigo Valle, se sorprendió al enterarse que la modelo argentina se va a casar a fines de este año. En una entrevista para Magaly TV, la firme, el fisicoculturista le envió un potente mensaje a su expareja.

“Es muy importante antes de casarse y tener pareja, aprender a ser fiel”, inicia Rodrigo Valle, quien se muestra ahora acompañado de una mascota.

Según el argenntino, Xoana González falló en la fidelidad durante los cinco años de relación que mantuvieron. Como se recuerda, ella confesó que lo había traicionado con su amigo por “venganza”.

El fisicoculturista y su expareja cortaron la comunicación, motivo por el cual, el anuncio de la boda lo tomó por sorpresa. “Que cuide más su relación de lo que hizo por la nuestra”, fue el mensaje del exesposo de Xoana González.

Incluso, le pidió que lo invite a su boda. “Como yo en mi casamiento no pude comer, al menos que me invite y haber si puedo comer algo”, señaló.

Rodrigo Valle asegura que no piensa casarse, luego del frustrado matrimonio que vivió con la argentina. “Yo no me casaría, estoy tranquilo con mi trabajo, Gala (su mascota) y mujeres, pero volverme a casar y todo otra vez, ya no”, agregó.

Además, se comparó con el novio de Xoana González, Javier González. “Yo también tengo una carrera, soy profesional'. Soy uno de los mejores de América, no sé si él lo será”, declaró.

En 2019, la expareja puso punto final a su matrimonio, luego de varios meses, se divorciaron. Según Xoana González, el motivo de la ruptura con Rodrigo Valle habría sido que se distanciaron por un año debido a que ella, por problemas con la justicia peruana, tuvo que abandonar el país y viajar a Argentina.

