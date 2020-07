¡Teme por su vida! Hace unos días Mónica Cabrejos y los integrantes de su equipo de Al sexto día sufrieron un asalto mientras realizaban un reportaje. La conductora reveló que, desde ese momento, ha estado recibiendo amenazas de muerte por parte de los delincuentes que los atacaron en Chorrillos.

Tras ese terrible momento, la periodista contó que tuvo que regresar al lugar donde ocurrió el robo para continuar con las grabaciones del programa.

Mónica Cabrejos Foto: archivo

“Como todos después de un asalto… asustada, pero sé que a la delincuencia se le derrota con valor y sin silencio, así que me puse mi chaleco antibalas y me escoltaron policías de la comisaría de Chorrillos. Estamos amenazados de muerte porque no quieren que sigamos investigando”, contó en una entrevista para el diario Trome.

Asimismo, Mónica Cabrejos, aseguró que ha tenido que pedir garantías para su vida. “Recibimos una llamada diciendo que iban a devolver las cosas luego que los liberaron. Empezamos a dar con nombres y la cosa se puso peor porque nos llaman para amenazar, así que pediremos garantías para nosotros”, sostuvo.

Finalmente, mencionó que, a pesar de estar siendo amenazados por la denuncia que han puesto, la investigación continuará con su curso. “La denuncia seguirá su curso. Tenemos indicios e información sobre dónde están las cosas. Tarde o temprano caerán”, afirmó.

Mónica Cabrejos. Foto: Instagram

Cabe resaltar, que afortunadamente, nadie resultó herido durante el asalto. “No hubo disparos, ni heridos (…) Dios gracias, estamos con vida y con la esperanza que las cosas aparezcan, ya que los PNP de la comisaría de Chorrillos actuaron con rapidez y detuvieron a los autores del asalto. Ya apareció un celular, con seguridad en las próximas horas van a seguir apareciendo las demás cosas”, contó Mónica Cabrejos en ese momento.

