Mayra Couto regresó a Instagram tras el escándalo que protagonizó con su excompañero Andrés Wiese. La actriz recibió ataques cibernéticos por parte de quienes defendían al actor de Al fondo hay sitio luego de que ella lo denunciara por acoso.

La cantidad de usuarios que intentaron censurar la cuenta oficial de la actriz en la red social hicieron que ella decida cerrarla por un tiempo.

Luego, la intérprete sorprendió al afirmar que había perdido el acceso total a su perfil. “En este momento no tengo acceso a mi cuenta oficial de Instagram y no me hago responsable por los mensajes o publicaciones que se viertan ahí”, escribió Mayra Couto en Twitter el pasado 15 de junio.

Sin embargo, este fin de semana la actriz que dio vida a ‘Grace Gonzalez’ en la serie Al fondo hay sitio regresó por todo lo alto a la red social.

Sin temor a las críticas, Mayra Couto se lució en ropa de baño desde las playas de Cuba, país donde se encuentra. “Un día estoy flaca y un día no, pero soy la misma”, se lee en la descripción de la fotografía, que ya cuenta con más de 2.400 ‘me gusta’ de sus fans.

Mayra Couto reactiva su cuenta de Instagram con foto en ropa de baño. Foto: captura Instagram

En una anterior instantánea, la artista aparece sumergida en el mar y sonriendo al lado de su mascota llamada ‘Julieta'.

Los seguidores no tardaron en preguntarle si ya había recuperado su Instagram, pues aún había dudas de que ella no estaría manejando la cuenta oficial. “¿Mayra es tu cuenta?”, escribió una usuaria. La respuesta de Mayra Couto fue afirmativa.

Mayra Couto acusó al grupo la ‘Beba Army’ de censurar su Instagram

En junio pasado, la actriz reveló que era víctima de un ciberataque por parte del grupo la ‘Beba Army’. Después de unos días, le pidió a sus fans que le escriban a Andrés Wiese.

“Voy a inhabilitar mi cuenta por un tiempo. Estoy muy orgullosa de mí. Abrazos. Cualquier cosa le escriben a Andrés Wiese para que me diga. Las quiero. Por otra cuenta pequeña les mandaré las cuentas a reportar”, mencionó la artista.

Mayra Couto arremete contra Juliana Oxenford por criticas a ciudadanos que suben a ‘combis repletas’

La periodista Juliana Oxenford fue blanco de fuertes críticas en las redes sociales por asegurar que se puede “ir a trabajar evitando subirte a una combi repleta, esperando una unidad con menos gente y quizás saliendo más temprano”.

La actriz Mayra Couto no fue ajena a la controversia y decidió emitir su opinión acerca de las recomendaciones de la figura de ATV . “No es cierto que salir más temprano de casa, evita la congestión. Yo en el cole, tenía una compañera de Lurín que salía 3 horas antes y no por eso su bus estaba vacío. Lo cierto es que el sistema de transportes es deplorable, que Lima está sobre poblada porque todo está centralizado”, escribió en Twitter.

