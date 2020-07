Juliana Oxenford causa polémica por recomendar a los peruanos que usen el transporte público saliendo más temprano de casa o no subiendo necesariamente a una combi. La periodista se defendió a través de Twitter, pero las críticas contra ella no pararon.

En medio de ello, la actriz de Al fondo hay sitio Mayra Couto se pronunció con un extenso mensaje, donde se refiere a las declaraciones de la conductora de ATV Noticias Al estilo Juliana.

Para la artista peruana, no es verdad lo que dijo Juliana Oxenford y para demostrarlo usó un simple ejemplo. “No es cierto que salir más temprano de casa, evita la congestión. Yo en el cole, tenía una compañera de Lurín que salía 3 horas antes y no por eso su bus estaba vacío. Lo cierto es que el sistema de transportes es deplorable, que Lima está sobre poblada porque todo está centralizado”, escribió al inicio de su hilo en Twitter.

Luego, Mayra Couto también menciona que no cree que Juliana Oxenford piense de esta manera porque sufrió un hackeo de sus redes sociales. “Creo que el periodismo debe ser siempre para criticar al del cargo alto y no entre nosotros, quienes les mantenemos. No le atribuyo el pensar a la Juliana Oxenford real, ya que sus redes siguen hackeadas, ¿no?”, continua el mensaje de la actriz.

Sobre la situación del transporte público, Mayra Couto pidió que e cuestione la labor del Gobierno. “Y jodamos hasta el cansancio para que nuestros impuestos se usen para nosotros. Necesitamos mejores sistemas de transportes,más hospitales en cada comunidad, alfabetización, erradicar la pobreza extrema”, finaliza la actriz.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre a gente que usa el transporte público?

“Puedes ir a trabajar evitando subirte a una combi repleta, esperando una unidad con menos gente y quizás saliendo más temprano”, fue la recomendación de la periodista para solucionar la aglomeración en los buses, donde no se respeta la distancia mínima.

