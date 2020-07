Leslie Shaw continúa contenta por el éxito que tiene su tema “Estoy soltera”, por lo que ha concedido entrevistas para comentar más acerca de esta colaboración con Thalía y Farina, y hablar también de su carrera como cantante.

En el programa Estás en todas, Leslie confesó cómo estableció contacto con la disquera Sony Music, compañía que le ha dado la internacionalización que ella deseaba.

La artista comentó que la canción que hizo con el colombiano Legarda tuvo que ver en el acercamiento con Sony.

Legarda y Leslie Shaw

“Yo ya venía trabajando en mi música y el primer acercamiento fue con Sony por Legarda, porque hicimos una canción juntos y él estaba firmado con Sony antes”, manifestó.

Al viajar y hacer giras musicales en Colombia, Leslie conoció a un ejecutivo, quien actualmente es su manager. Él la invitó a trabajar en Miami.

“Me fui de gira a Colombia y en un concierto de música urbana se me acercó Armando Lozano, que es ahora mi actual manager, con Mau y Ricky. Entonces estuvimos conversando en el backstage, intercambiamos números. Me llamó y me dijo ‘bueno, cuando vienes a Miami, los chicos te estarán esperando para componer y yo quisiera conversar contigo porque me gustó tu show y tu proyecto’”, reveló.

Después de esta propuesta, Leslie decidió viajar a Miami. Ahí compuso “Faldita” con Mau y Ricky. Este proyecto fue presentado a Sony Music.

“Yo, ni sonsa, me compré mi pasaje y me fui (...). Después de un día de composición Armando me dijo ‘yo quiero ser tu manager y quiero presentarte a Sony Music Latin’ (...) Les encantó y me enviaron mi contrato un 25 de diciembre”, remarcó a ‘Choca’ Mandros.

