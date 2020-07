Karla Souza comparte tierna fotografía amamantando a sus hijos

Karla Souza sorprendió a todos sus seguidores con una publicación en su Instagram. La actriz compartió una fotografía que muestra uno de los momentos más tiernos durante la maternidad.

Hace unos días, la artista anunció el nacimiento de su segundo hijo llamado Luka, tras ello, no dudó en publicar una instantánea donde se le puede ver amamantando a sus dos pequeños.

PUEDES VER Johnny Depp proseguirá con su querella por difamación contra The Sun

Publicación de Karla Souza Foto: Instagram

La protagonista de Nosotros los nobles contó que la foto había sido tomada al día siguiente del nacimiento de su bebé. Además, mencionó la ardua labor a la que se enfrentan todas las madres.

“Feliz viernes!? Mi vida ha sido una locura deliciosa desde que Luka decidió que era su momento de aterrizar al mundo. Esta foto la tomamos al día siguiente de que nació. Me estoy riendo de felicidad y también del dolor insoportable de dar luz y del posparto”, comenzó la actriz.

Karla de Souza Foto: Instagram

“Traer a este chamaco al mundo ha sido lo más difícil y doloroso que mi cuerpo ha vivido, pero también me ha hecho sentirme como una guerrera… ¡Todas las mujeres somos guerreras! Así que ahora me encuentro dando pecho a mis dos bebés (algo que no estaba planeando pero así es esto verdad) al sonido maravilloso de los pañales sucios… ser mamá requiere muchísimo así que agradezco tanto a todos los que me han ayudado y sostenido durante este proceso. Para todas las mamás, quiero que sepan que las veo y las honro”, finalizó la artista.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.