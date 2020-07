El rapero Kanye West, desde hace varios años y en diversas ocasiones, ha manifestado sus intenciones en ser presidente de los Estados Unidos. Este sábado 4 de julio, el cantante anunció a través de su Twitter su postulación como mandatario en las elecciones de 2020, en plena celebración del aniversario 244 de la Independencia del país norteamericano.

“Ahora debemos realizar la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de los EE. UU.”, se lee en su publicación. Diversos usuarios y fanáticos han manifestado su emoción por la postulación del rapero, entre ellos el magnate Elon Musk.

En los últimos años, el cantante se ha inclinado en acciones políticas, en las que incluye una serie de reuniones con el presidente republicano Donald Trump. Sin embargo, sus intenciones como mandatario se anunciaron por primera vez en el 2015, durante MTV Video Music Awards de ese año.

Su última manifestación sobre el tema fue en noviembre de 2019 durante el Festival de innovación de Fast Company, aunque en su discurso indicó que su interés apuntaba a las elecciones 2024. En ese momento, los asistentes se rieron de los comentarios del rapero.

“¿De qué se ríen? ¡Crearíamos tantos trabajos! No voy a correr, voy a caminar. Cuando vean los titulares que dicen que Kanye está loco, uno de cada tres afroamericanos está en la cárcel y todas las celebridades también están en la cárcel porque no pueden decir nada, no tienen opinión, están muy asustados”, expresó West.

Uno de los requisitos para ingresar a la carrera presidencial en Estados Unidos es presentarse como candidato ante la Comisión de Elecciones Federales (FEC), suceso que el rapero no ha hecho. Sin embargo, las elecciones del país norteamericano son en noviembre, así que será motivo de analizar las opciones vigentes con las que cuenta aún el cantante.