Un gran susto. La conductora de televisión Jazmín Pinedo se mostró mortificada al revelar que un auto la persiguió cuando salió del set de Esto es guerra.

El incidente ocurrió en pleno toque de queda, según la presentadora del reality, quien además aseguró que el auto tenía lunas polarizadas, motivo por el cual temió por su integridad física.

Jazmín Pinedo revela que casi choca con auto que la perseguía Foto: Instagram

“Salía del canal en pleno toque de queda, no hay gente en la calle, no hay muchos autos, precisamente por el toque de queda y un carro empezó a perseguirme, un carro con lunas polarizadas, yo me asusté muchísimo. Mientras llamaba al policía, mientras aceleraba el carro, casi me choco, fue horrible, tengo los nervios de punta, acabo de llegar a mi casa”, expresó la ex chica reality con la voz quebrada.

Jazmín Pinedo solicitó ayuda de la Policía para identificar al misterioso vehículo. Ella pensaba que eran unos delincuentes; sin embargo, los efectivos del orden le confirmaron que se trataba de un medio de prensa.

Para la conductora de Esto es guerra, la persecución fue innecesaria. “El policía al que le informé esta situación ya me dijo que se trataba de un medio de prensa. Chicos, yo respeto mucho su trabajo, sobre todo en esta situación tan delicada que vive el país, pero creo que es innecesario ponerme en riesgo de esa manera, casi me choco, me dejaron súper nerviosa y... ¿para seguirme a mi casa?”, agregó.

Pese a que sufrió el fuerte susto que la dejó nerviosa, se negó a revelar de qué medio era el auto que la persiguió durante el toque de queda.

“Me asusté mucho primero porque pensé que me querían hacer algo y luego porque casi me choco, el policía ya me dijo quiénes fueron, no lo diré porque es innecesario”, finaliza la popular ‘Chinita’ en su cuenta de Instagram.

