Nicola Porcella critica el apoyo de Stephanie Valenzuela: “¿No sé en qué me ha ayudado?”

Nicola Porcella no está en su mejor momento. Luego de sufrir una grave lesión mientras competía en Guerreros 2020, se ha visto obligado a alejarse temporalmente del programa.

Es por ello que el popular ‘Capi’ se encuentra rezando por su salud, y se ha mostrado muy preocupado por su permanencia en el reality, ya que no sabe cuando podrá retornar porque tiene desgarro muscular.

Ante esta situación, el modelo decidió pedir ayuda a su amiga Stephanie Valenzuela, quien también está en México. Al parecer, la arequipeña conoce muy bien el país azteca y aceptó apoyar al exconductor de TV. Sin embargo, el chico reality, no quedó satisfecho y terminó quejándose de la ayuda que recibió.

En su cuenta de Instagram, Nicola Porcella compartió su encuentro con la modelo. “Bueno, vino ayudarme y ¿no sé en qué me ha ayudado?”, se escucha decir a Nicola en una de sus historias, mientras le reclamaba a Stephanie Valenzuela.

La modelo peruana no se quedó callada, respondió claramente y le dijo al chico reality que lo había apoyado en todo, pero no pudo continuar reclamándole porque no tenía maquillaje y decidió taparse el rostro.

Cabe recordar que el integrante de Guerreros 2020 de Televisa aseguró que, de todas las lesiones que ha tenido, esta es la que más sufrimiento le ha causado. “Me duele horrible. Tengo ocho años haciendo este reality en Perú y nunca había sentido un dolor igual”, afirmó Nicola Porcella.

