Alex Lora compone canción para rendir homenaje a los fallecidos por la COVID-19

Alex Lora sorprendió a más de uno al revelar que compuso una canción en homenaje para todos aquellos que murieron a causa del coronavirus.

“Precisamente la tristeza de todos los que se nos han adelantado, esta situación me hizo inventar esta rola dedicada para los amigos que están en el cielo”, reveló el cantante en una entrevista para el programa ‘Hablemos sobre el COVID-19’ de TV Perú.

Luego de revelar el motivo que inspiró el nacimiento de su nueva canción, el vocalista de banda de rock ‘El Tri’, deleitó con su nuevo tema.

“Hoy me quisiera encontrar a todos los amigos que un día conocí, a los que ya no están aquí conmigo, con todos mis amigos hoy quisiera yo estar. Hoy me quisiera olvidar de todas mis penas, de todos mis problemas hoy me quiero olvidar, por eso quiero estar con mis amigos, con todos mis amigos hoy quiero yo estar”, se escucha en una de las estrofas de su producción musical.

Alex Lora y su esposa 'Chela' Foto: archivo

Por otro lado, la esposa de Alex Lora también dedicó unas palabras para todos aquello que están batallando a causa de la pandemia de la COVID-19.

“A todas las familias (les aconsejo) que estén unidas. Es una prueba que Dios nos puso, una prueba de resistencia. Les recomendamos que se cuiden muchísimo, la desesperación por trabajar y comer obliga a salir, pero aguanten más en casa para tener salud”, comentó ‘Chela', la esposa del intérprete.

Finalmente, la pareja recordó que a lo largo de sus 30 años, en la mayoría de sus giras, siempre incluían al Perú. “Nosotros hemos ido a Ica, Iquitos, Huancayo, Trujillo, Arequipa, Puno, Chiclayo, Chimbote, Cusco y Lima. Hemos estado ‘rocanroleando’ durante 30 años en el Perú”, contó Alex Lora.

