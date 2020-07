Alejandra Baigorria congela óvulos para convertirse en madre muy pronto

Alejandra Baigorria reveló que inició un tratamiento para congelar sus óvulos y convertirse en mamá. La empresaria aseguró que para ello se asesoró con un médico especialista.

Asimismo, declaró que tras tomar esta decisión, no necesita de un hombre para cumplir su deseo de la maternidad.

La ‘Rubia de Gamarra’ señaló que también pasó por varios exámenes para evaluar si es apta para congelar sus óvulos.

Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al afirmar que tiene pretendientes. “Lo que se ve no se pregunta”, expuso la ‘rubia de Gamarra’. (Foto: Instagram)

“Estoy en tratamiento para congelar mis óvulos. Siempre dije que quería ser madre. Este año cumplo 32 y para estar tranquila me he asesorado con un médico. No necesito tener una pareja para hacer realidad mi sueño. Si no llega el ‘príncipe azul’, que no creo que aparezca, tengo la posibilidad de ser madre”, comentó al diario Trome.

Con responsabilidad, la chica reality confesó, asimismo, que en un año espera haber cumplido esta meta. Además, señaló cuántos hijos desea tener.

“De aquí a un año creo que muchas mujeres lo hacen. No hay nada de malo. Me gustaría dos, pero con todo lo que está pasando, con uno es suficiente”, manifestó.

Cuando fue consultada por el matrimonio, Alejandra señaló que es un tema que no lo ve como prioridad, ya que el compromiso “no es un cuento de hadas”.

Alejandra Baigorria. Foto: Instagram

“Lo de casarse, es algo que ya se me pinchó el globo, ya tuve anillo, ya me di cuenta que no es un cuento de hadas. Para mí, no es lo más anhelado (el matrimonio), pero mi hijo sí”, recalcó la integrante de Esto es Guerra.

