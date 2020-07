Johanna San Miguel le hace sugerente pregunta a imitador de Sandro: “¿Estás casado?”

Johanna San Miguel hizo reír a los miembros del jurado de Yo soy, grandes batallas con una sugerente pregunta al imitador de Sandro. Durante la emisión del programa el último viernes, la miembro del jurado quedó sorprendida con su performance.

Tony Cam, quien imita al intérprete argentino, se enfrentó a ‘Fito Páez’ en una batalla de canto. Tras la presentación, los panelistas tuvieron que dar sus votos respectivos.

La jurado de Yo soy se salió de sus papeles y sorprendió al joven imitador con pregunta íntima. Foto: captura Latina

Cuando le tocó el turno de Johanna San Miguel, no tuvo otras palabras para destacar sus movimientos corporales. “‘Sandro', ¡Dios mío! Estoy que burbujeo, literalmente. Empiezas a cantar, las miradas, cómo te mueves...”, comentó.

De pronto, se salió de sus papeles como calificadora y le realizó una pregunta personal. “Me pongo a incendiar, la cara se me pone roja. Dios mío, ¿estás casado?”, le dijo la actriz.

Esto ocasionó la exaltación de Ricardo Morán, en medio de la calificación. “¿Qué clase de evaluación es esa?”, exclamó el productor de televisión.

Tony Cam no se quedó callado y respondió a su duda. “Yo estoy casado, pero Sandro no”, le dijo a Johanna San Miguel con tono galante.

Como se recuerda, Johanna San Miguel se unió, desde el 2019, a la mesa del jurado de Yo soy. En esta temporada, durante la pandemia del coronavirus, volvió para dejar su apreciación sobre las interpretaciones de los artistas.

En un programa pasado, la recordada ‘Queca’ de Pataclaun se conmovió durante la imitación de ‘Raphael’. “Te juro que me has conmovido mucho. Te he sentido cantar esta canción como si estuvieras contando parte de tu historia, de tu vida, eso se ha sentido y yo he conectado con eso”, expresó.

