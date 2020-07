Rodrigo Valle a Xoana González tras enterarse que se casa: “Primero que aprenda a ser fiel”

Xoana González se casará con el empresario pizzero Javier González a fines de este año. Tras el anuncio de la modelo argentina, su exesposo Rodrigo Valle le envió un fuerte mensaje al enterarse de la noticia.

Pese a que ellos terminaron su relación en 2019, el argentino le recordó que ella lo había engañado con otro hombre y le recomendó que esta vez sea fiel.

“Me estás jod... Primero que aprenda a ser fiel”, expresó el fisicoculturista en una entrevista para En Exclusiva. Luego, le pidió a Xoana González que respete a su actual pareja. “Sí obvio (le deseo lo mejor), pero que sea fiel, digamos, que lo respete, ¿no?”, agregó.

Rodrigo Valle se atrevió a pedirle que le mande el parte de su boda y lanzó una frase en tono de burla: “Para esas fechas no creo estar a dieta, así que me invite y aprovecho lo que no comí en nuestra fiesta (...) me llevo un par de tuppers”

Sobre la boda de Xoana González , dejó entrever que todo se realizaría gracias al canje. “No creo que ella pague (la ceremonia)... lo que no va pagar son las pizzas seguro. Pizza va tener libre. Pizza libre”, se le escucha decir en el audio.

También habló sobre Javier González, el futuro esposo de la modelo. “Le veo cara de buen chico... obviamente que lo cuide. A mí nadie me cuidó, me tuve que cuidar solo”, finalizó el exnovio de Xoana González.

