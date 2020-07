Xoana González manda indirecta a Christian Domínguez: “Nosotros sí nos casamos este año”

Hace unos días, Xoana González sorprendió a todos sus seguidores al revelar, a través de sus redes sociales, que este año contraerá nupcias con su novio Javier González.

“Si Dios y la pandemia nos permite, nos casamos el 15 de noviembre, pero como cae domingo, sería lunes 16, creo. Lo importante es que me ha pedido la mano; yo me equivoqué y le di otra cosa y después me dijo que era en serio y lo obligue a que se lo diga a mi mamá a ver si era verdad y sí... Acabamos de comunicárselo por videollamada y su respuesta fue ‘¿para qué me pediste permiso si esta atorranta nunca me pide permiso para nada?’”, se lee en la publicación de la argentina en su cuenta de Instagram.

Tras ello, en la última edición del 3 de julio de Magaly TV, la firme, la modelo fue consultada sobre su matrimonio y aseguró que sí se casaba. Asimismo, al enterarse de que Christian Domínguez habría cancelado su boda por la pandemia que atraviesa el país, la ex chica reality no dudó en bromear al respecto.

“Claro (que se va a casar) igual que Christian Domínguez o ¿no? ¿No se va a casar? Bueno, nosotros sí nos vamos a casar este año”, mencionó González para las cámaras de Magaly Medina.

Por otro lado, Xoana González contó que su novio aún no le ha entregado el anillo de compromiso. “No, prefiero que todo sea el mismo día de la boda. Eso de ponerte el anillo y sacártelo no me cuadra mucho. Deseo que todo el simbolismo sea el día de la boda”, aseguró en una entrevista para el diario Trome.

