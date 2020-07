¿Qué canciones escuchaban los peruanos hace 10 años?

Las preferencias musicales de los peruanos cambian constantemente y en definitiva no son las mismas que las de hace 10 años. En diciembre se cierra la década de los 2010 y la evolución musical fue muy notoria, hubieron éxitos virales, hay cada vez más artistas LGBTQI+ y mayor disposición de los cantantes para trabajar en colaboraciones, además de tener a la mano un repertorio más variado gracias a las plataformas de streaming.

Desde el “Waka Waka” de Shakira, himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, hasta “Baby”, el tema que lanzó al estrellato al canadiense Justin Bieber, recordamos estos y otros temas que permanecen en nuestra memoria. ¿Recuerdas las canciones que te hacían bailar hace 10 años? Aquí te dejamos una lista.

“Baby” - Justin Bieber

El cantante Justin Bieber fue descubierto durante su adolescencia y pese a que en 2009 lanzó su álbum debut ‘My World’ y logró posicionarse en la industria musical, fue en 2010 que el cantante alcanzó la fama mundial con el estreno de su tema “Baby”, en colaboración con el rapero Ludacris.

“Danza Kuduro” - Don Omar

La canción “Danza Kuduro”, de Don Omar, fue todo un fenómeno musical. El tema que nació de la mezcla del reguetón y el kuduro de Angola se mantuvo por varias semanas en los primeros lugares de las listas de las canciones más populares de al rededor de 30 países de América y Europa.

“Waka Waka” - Shakira

El “Waka Waka” es uno de los temas más populares de Shakira y es que fue el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. La canción que puso a bailar a todos en el concierto inaugural del recordado mundial y que propició el romance entre la colombiana y el futbolista Gerard Piqué ya cuenta con más de 460 millones de reproducciones en la plataforma YouTube.

“Ai Se Eu te Pego” - Michel Teló

El cantautor brasileño Michel Teló alcanzó la fama mundial gracias a su exitosa canción “Ai Se Eu te Pego”, lanzado en 2011 y popularizado con mayor notoriedad en Brasil, Latinoamérica y Europa debido a que los futbolistas Neymar, Cristiano Ronaldo y otros jugadores viralizaron el tema en sus redes sociales.

“Rolling in the deep” - Adele

La cantante Adele se dio a conocer en 2007, sin embargo, fue en 2010 cuando lanzó “Rolling in the deep” y alcanzó la proyección mundial que posee en la actualidad. La mezcla del blues, el pop y el soul conviviendo en un solo espacio llevó a la británica a ser una de las intérpretes más importantes de la década y su presencia aún es aclamada en grandes festivales musicales.

“Mientes” - Camila

El trío musical Camila, conformado por Domm, Hurtado y Samuel Parra ‘Samo', se creó en 2005 y debutó un año después con el álbum Todo cambió. Pero la fama aguardaría hasta el 2010, cuando la canción “Mientes” hizo que Camila ganara el premio a la grabación del año en los Latin Grammy.

“Si no le contesto” - Plan B

Plan B se encuentra actualmente separado y pese a ello, muchos de sus temas aún son recordados por sus admiradores. “Es un secreto”, “Frikitona” y “Tuve un sueño” son algunas de sus canciones más populares, pero fue en 2010 que el dúo puertorriqueño logró posicionarse en las radios y discotecas de Perú con su pegajoso hit “Si no le contesto”.

“Lárgate” - Hermanos Yaipén

La cumbia peruana tuvo una marcada popularidad a inicios del 2010 y la agrupación Hermanos Yaipén fue una de las protagonistas más importantes. “Lárgate”, el tema escrito por el compositor Carlos Rincón, conquistó a la audiencia de las radios locales y programas televisivos de entretenimiento.

“Love the way you lie” - Rihanna ft Eminem

El single “Love the way you lie” interpretado por la potente voz de Eminem y la melodiosa voz de Rihanna encantó a los fanáticos de los artistas, quienes posicionaron el tema como uno de los más escuchados en las listas de reproducciones. El hit vendió más de 12 millones de copias en unos meses y en Francia se mantuvo entre los 10 mejores vendedores durante dos meses.

“Tik Tok” - Kesha

La norteamericana Kesha es conocida mundialmente gracias a su tema “Tik Tok”, que revolucionó el concepto de la música pop, convirtiendo a la cantautora en todo un ícono de la década.