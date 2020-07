Tula Rodríguez se conmueve en vivo al escuchar “Que levante la mano” del Grupo 5

Tula Rodríguez tuvo una amena conversación con Christian Yaipén durante la emisión de En boca de todos el último viernes. La conductora de televisión se enlazó con el cumbiambero para hablar de su rutina durante la cuarentena.

En un momento de la charla, el cantante entonó un extracto del conocido tema “Que levante la mano” de la orquesta norteña Grupo 5. Tras oír la melodía, la panelista se emocionó y estuvo a punto de soltar algunas lágrimas.

Como se recuerda, este tema del Grupo 5 la unió con Javier Carmona. Foto: La República

“Esa canción es hermosa, gracias Christian. De verdad yo estoy para divertir a la gente, no quiero estar llorando ni mucho menos. Gracias Christian, me encantó, me encantó”, le dijo Tula Rodríguez al cumbiambero.

Como se recuerda, fue este tema que la unió con el empresario Javier Carmona, cuando se conocieron en un evento de Latina. Esta canción también sonó en el famoso ‘ampay’ con el productor, hace varios años.

Hace algunos días, la conductora de América Televisión le hizo un homenaje a su pareja, compartiendo una fotografía en sus historias de Instagram. Cabe señalar que el esposo de Tula Rodríguez se encuentra en estado vegetativo desde hace algunos años, producto de un fuerte derrame.

“El amor de mi vida has sido tú. El Facebook me recuerda momentos vividos que quedarán por siempre en el corazón, paseos, viajes, parrilladas, siempre en familia, amigos, parejas, lo importante era estar juntos”, redactó la exvedette.

Tula Rodríguez y Javier Carmona

