El cantante Prince Royce contrajo coronavirus. En una entrevista para el medio estadounidense AP (The Associated Press), el artista conocido en el género musical bachata aseguró que dio positivo a la prueba de descarte de la COVID-19 hace unos días.

Según relató, su decisión de hacerlo público se originó por la alta cifra de contagios en Estados Unidos y para que su caso sirva de ejemplo para que muchos tomen conciencia sobre la pandemia.

El cantante Prince Royce contrajo coronavirus. Foto: Instagram

“Al principio tuve mucho miedo, pensé ‘nadie puede enterarse, no debo contárselo a nadie’. Pero sentí que tenía el deber de decírselo a mis comunidades. Tú sabes, vivo en Florida, soy de Nueva York, tengo un sitio en California y estoy viendo lo que está ocurriendo alrededor del país. Estoy viendo lo que sucede en el mundo”, expresó Prince Royce vía Zoom desde Miami.

El intérprete de “Darte un beso” confesó que todo empezó hace dos semanas, cuando se despertó en la madrugada con un malestar tras haber pasado el día en la piscina. Él pensó que era por estar bajo el sol y por el aire acondicionado. “No pensé que fuera nada”, señaló.

El cantante Prince Royce contrajo coronavirus. Foto: Instagram

Pero los dolores de cabeza empeoraron y Prince Royce llegó a tener fiebre de 38,3 grados centígrados (101 Fahrenheit). Tomó unas pastillas y al día siguiente paró la fiebre; sin embargo, el dolor de cabeza persistía.

“Dije, ‘voy a hacerme la prueba de COVID solo para ser responsable, pero no creo que lo tenga’. Así me enteré”, dijo el cantante y compositor. “Estaba en shock. Todavía no lo creo. Todavía pienso que fue un falso (positivo). Todavía pienso, ¿cómo pudo haberme pasado a mí?”, contó.

Prince Royce confiesa cómo habría contraído el coronavirus

Según Prince Royce, él había cumplido con todas las medidas de prevención contra el coronavirus. Desinfectaba sus cosas, se lavaba las manos y usaba una mascarilla. “Pensé que de seguro no me iba a dar a mí porque estaba ‘tomando las precauciones’”, declaró.

El cantante Prince Royce contrajo coronavirus. Foto: Instagram

El cantante de ascendencia dominicana asegura que es posible que haya contraído la COVID-19 cuando se reaperturaron los bares y restaurantes en la ciudad.

“Estuve en casa todo este tiempo y salí a algunos restaurantes porque las cosas abrieron y pensé, ‘bueno, Florida no ha estado tan mal, Nueva York es la que tiene el problema’. Caí y creo que mucha gente puede caer y va a caer con ese cuento. Es tan frustrante ver gente en los supermercados sin una máscara. Es tan frustrante ver gente siendo irresponsable y no protegiendo a los demás”, dijo el artista.

Prince Royce asegura que es posible que haya contraído la COVID-19 cuando se reaperturó los bares y restaurantes Foto: Instagram

Tuvo temor de contagiar a su familia. “No puedo imaginar lo que hubiera pasado si se lo hubiera pegado a mis padres o si mi esposa se lo hubiera pegado a su abuela”, señaló.

Luego, Prince Royce pidió a los jóvenes que no cometan los mismos errores que él. “Solo porque seas joven no quiere decir que no te va a dar... Espero que mi historia pueda educar a la juventud, no sean egoístas cometiendo los mismos errores que probablemente yo cometí”, concluyó.

