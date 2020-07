Miguel ‘Chato’ Barraza aclaró las imágenes donde es captado saliendo de un hotel junto a Paloma de la Guaracha. Según el cómico, ella le había dado una “pepa”.

“Ella tomaba cerveza y yo un vinito, y después, yo a las 3 de la mañana no me acuerdo. Creo que (Paloma) me ha dado una ‘pepa’ porque me he despertado a las 7 de la mañana y ya estaba hecho”, afirmó Miguel Barraza.

Miguel ‘Chato’ Barraza aclaró las imágenes donde es captado saliendo de un hotel junto a Paloma de la Guaracha. Foto: Latina

Sin embargo, la popular ‘Kim Kardashian de Santa Anita’ le respondió durante una entrevista para Radio Capital. La bailarina contó todos los detalles de su cita íntima con el humorista.

“Hemos estado desde las 6.00 p. m. acá encerrados. Yo estaba con cervecita y él con su vinito. Me dijo ‘Palomita, qué hora es’. Uy, son las 7, le digo. ‘Ah, falta todavía’ (me respondió) porque sabes que el toque de queda es a las 10 ahora”, inició Paloma de la Guaracha.

La popular ‘Kim Kardashian de Santa Anita’ le respondió a Miguel Barraza. Foto: captura ATV

Erika Luz Palomino, su nombre real, reconoció que pasaron un buen momentos juntos, pero hizo una queja que la describió con una curiosa frase.

“Él se quitó como a las 8.30 de la noche. Yo le dije, si quieres quédate. Pero la hemos pasado bien, no me puedo quejar. De lo otro ya me quejé porque ustedes saben que a Paloma le gusta el menú completo, no el medio menú pues. Por eso más rápido lo arranqué al chato”, señaló.

Paloma de la Guaracha y Miguelito Barraza son captados saliendo de un hotel. Foto: ATV

Sobre la acusación de haberlo ‘pepeado', Paloma de la Guaracha lo negó todo. “Si él se está yendo a las 8.30 p. m., a dónde se habrá ido, pues. En otro lado lo han ‘pepeado’ porque ha completado el menú por otro lado”, finalizó la cantante.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.