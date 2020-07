Osvaldo Cattone: “El público volverá al teatro con más energía

Redacción Fama

“Los que no estaban preparados son los gobiernos. Porque la prioridad de los gobernantes debiera ser la salud y la educación. Pero la corrupción en Latinoamérica está entronizada, no queda dinero”, nos respondió por e-mail Osvaldo Cattone sobre la crisis que obligó a detener la pequeña industria del teatro local. En el aislamiento, el actor y director terminó su biografía que será publicada en breve. “Me costó meterme en el pasado. Pero es menos doloroso que el presente”, tuiteó.

¿A qué reflexión lo ha llevado esta crisis sanitaria?

Tengo la impresión de que estoy en prisión domiciliaria. Las dos primeras semanas no estaba tan preocupado porque ignoraba la gravedad del hecho. Ahora, tengo la impresión de que no voy a salir más. Que el mundo se derrumbará. Que los gobiernos quieren hacer desaparecer a la humanidad. Que solo quedarán dos potencias, China y Rusia. Como en una película de Tom Cruise.

¿Cómo han sido las semanas de confinamiento?

Con una gran tristeza. Los artistas vivimos de nuestro trabajo, si no hay público, no hay espectáculo. Si no hay espectáculo, no hay ingreso. No solo para los actores, para todo el gremio, desde la boletera hasta los que limpian la sala. Nunca ningún gobierno en el Perú ha pensado en eso, que somos trabajadores. Y que mereceríamos un reconocimiento.

Algunos buscan reinventarse, ya que las restricciones se mantendrán. ¿De qué manera podría acercarse al teatro?

Tengo 87 años, me parece que ya no tengo tiempo de reinventarme. Debo esperar, con el riesgo de no llegar a ver ese renacimiento. Además, mi lugar de acción es el escenario, no me veo cantando en el celular.

¿Qué pasajes de su vida estarán en su libro?

Escribir me hace bien. Y en estos momentos, es mi gran soporte espiritual, como leer o ver películas. La editorial Planeta me pidió el año pasado que escribiera sobre mi vida. Y este exilio me permitió tener el tiempo. Hablo de mi vida privada, de mis estudios, de mis amores y, sobre todo, de mi carrera, que abarca ya 80 años en las tablas. Me ha quedado sabrosa. Como una buena sopa, bien sustanciosa.

¿Hará eventos virtuales en estos meses?

No. No me manejo bien con las redes. Tuve invitaciones virtuales a varios programas, y soy un desastre. ¡Qué feos salimos sin producción!

Después de la crisis, ¿volverá al teatro o cree que estará tan afectado el rubro?

Al contrario, el público volverá con más energía. La gente que ama el teatro se volcará a ver las obras que les propongamos. Será un ‘volver a vivir’, claro, me refiero a la gente que frecuenta el teatro, porque conozco gente que ni regalándole un pase va. Yo estaba por estrenar ‘El rey se muere’ cuando estalló la crisis. El decorado está armado, el vestuario en los camerinos, todo quieto y dormido, esperando. Será una fiesta reabrir.

