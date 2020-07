Katy Perry y Orlando Bloom sorprendieron al mundo al anunciar, en marzo del 2020, la llegada de su primera hija como pareja. Más de 3 meses después de la revelación, el actor expresó públicamente lo emocionado que está por su pronto nacimiento.

El artista de 43 años se enlazó virtualmente con el programa Good Morning America y habló sobre su convivencia con la intérprete de “Firework”, además expresó sus expectativas a pocas semanas del parto.

“Realmente me emocionan esas noches en vela, ayudar a alimentarla y preparar sus biberones. Me emociona porque adoro esos momentos tranquilos en la noche, cuando el mundo está callado y tienes un bebé durmiendo contigo”, dijo.

“Estoy muy animado. Es un momento mágico cuando una energía llega a este mundo”, agregó Orlando Bloom.

Además también aseguró que se siente muy orgulloso de Katy Perry y de su fortaleza para llevar adelante el embarazo: “Ella es una fuerza de la naturaleza. Es muy impresionante, no se queja y me inspira verla hacerse cargo de todo”.

Katy Perry confiesa que pensó en el suicidio tras separarse de Orlando Bloom

En una entrevista para el programa radial canadiense ‘Q on CBC’ la cantante reveló que sufrió un colapso emocional y psicológico al distanciarse de su actual pareja y padre de su futura hija.

Katy Perry revela que sufre de depresión durante su embarazo y cuarentena

Katy Perry además afirmó que algunos fracasos en su carrera musical también aumentaron su depresión y que al final evaluó quitarse la vida.

“Tuve validación, el amor y la admiración del mundo exterior, y luego eso cambió. (...) Me separé de mi novio [Orlando Bloom], que ahora es el futuro padre de mi bebé, y luego estaba emocionada por volar alto con el próximo disco, pero eso no me elevó tanto, así que caí”, dijo.

