Mónica Cabrejos no se mostró conforme con el anuncio presidencial sobre considerar el 27 y 29 de julio como días laborables. La conductora, durante su espacio radial, criticó la decisión del mandatario Martín Vizcarra.

Según el Estado, esta medida ayudará a reactivar la economía, puesto que los eventos al aire libre aún no son viables. “Hemos estado, como era necesario, mucho tiempo con la economía parada, ahora vamos a incorporar todos los esfuerzos para producir, crecer y generar trabajo”, señaló el presidente el último viernes.

Martin Vizcarra declaró el 29 de julio como día laborable. Foto: Presidencia.

Al respecto, la locutora radial rechazó esta ordenanza, pues considera que en un día no se solucionará esta crisis. “Fue decisión de ellos tener la economía parada, detenida. El Gobierno ha podido tomar otro tipo de medidas sin detener tanto la economía ni paralizarla ni crear la recesión que han creado”, indicó.

“Ha habido otras medidas que se han podido tomar, progresivas, no tan radicales. Ellos decidieron por una medida tan radical con 76 casos, me parece, paralizar todo el Perú, solo las industrias súper necesarias eran las que funcionaban, y ahora que tenemos 295 mil casos quieren empezar a mover la economía, es contradictorio”, agregó Mónica Cabrejos.

La periodista advirtió que se le respete su feriado. (Foto: Captura Capital)

En ese sentido, sostuvo que se respete el feriado. “Lo que yo no estoy de acuerdo con que el 29 no sea feriado [...] Si has parado 106 o 109 días, has ahorcado a tanta gente, ¿crees que trabajando el 29 vas a recuperarlo en un día?”, expresó.

“A mí respétenme mis feriados. No pretendas que porque trabajes un día la economía va a mejorar. ¡Qué gran medida! Con esto nos vamos arriba”, manifestó la psicóloga.

