Milagros Leiva se pronuncia tras incidente en programa en vivo

Milagros Leiva estuvo nuevamente en el ojo de la tormenta por un error que cometió durante la transmisión de su programa en Willax TV. Por medio de las redes sociales, la periodista se convirtió en el blanco de duras críticas.

Todo empezó cuando la conductora de TV se equivocó al intentar leer una cifra de contagios confirmados de la COVID-19 en el Perú, sin embargo, no lo logró y solo obtuvo varios errores.

Ante este incidente, la comunicadora se pronunció a través de sus redes sociales para disculpase por el error que cometió y explicar que fue lo que ocurrió cuando no pudo leer correctamente la cifra numérica.

“Ofrezco mil disculpas por haber leído mal una cifra matemática en el programa, ocurrió mientras me trasladaba a otro set y me equivoqué. Gracias por avisarme. Al pobre diablo de Urresti no tengo nada que decirle, este sospechoso de asesinato y violación ya sabe lo que pienso de él”, se puede leer en la publicación de la periodista en su cuenta oficial de Twitter.

Publicación de Milagros Leiva Foto: captura de Twitter

Cabe recordar que Milagros Leiva, en redes sociales, recibió innumerables comentarios negativos y hasta cuestionaron su carera periodística por la equivocación que cometió.

“Ahora entiendo por qué está en Willax Milagros Leiva. Horror no sabe leer números de 6 cifras. General del Aire, enséñele”. “Como cuando iba a hacer mi recarga y el señor de la tienda preguntaba por mi número”. “Señora Milagros Leiva, no le caería nada mal ver unos cuantos programas de Aprendo en casa”. “Qué vergüenza ajena se siente tener una periodista que no sabe leer seis dígitos, pero para hablar del Gobierno...”, comentaron algunos internautas.

