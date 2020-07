Marisol revela que tuvo coronavirus y confiesa que contagió a sus familiares [VIDEO]

Marisol, quien actualmente se encuentra en el norte del país trabajando en su chacra, reveló en una entrevista con Magaly Medina que fue diagnosticada con el coronavirus y que lamentablemente fue ella quien contagió la enfermedad al resto de su familia.

Desde su tierra natal Jayanca, la ‘Faraona de la cumbia’, reveló a las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ que de un momento a otro comenzó a experimentar extraños síntomas, lo que la alertó.

“De pronto comencé a sentir fiebre, escalofríos, me dolía el cuerpo horrible. De pronto veo a mi mamá que al otro día se pone mal, luego mi hijo y al cuarto día se pone mal mi papá”, indicó Marisol.

A pesar que no dio pormenores sobre su recuperación o la de sus familiares, la intérprete de “La escobita” demostró su buen estado de salud al cosechar limones y otros frutos en su chacra, actividad a la que se dedica a tiempo completo durante la cuarentena.

Marisol responde a Nicole Pillman tras criticarla por pedir conciertos

Nicole Pillman se mostró en desacuerdo con su colega, luego que la popular ‘Faraona’ pidiera que vuelvan las presentaciones musicales con 1.000 personas. Ante esto, la cantante de cumbia respondió fuerte y claro a su colega.

marisol

“Mencionó que los conciertos virtuales son una opción, pero eso no es rentable (...) Los conciertos online solo salvan uno o dos días. No sé si trabaja, pero no tiene una empresa musical, como es mi caso”, dijo Marisol.

