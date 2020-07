Marisol le responde a Nicole Pillman: “No sé si trabaja, pero no tiene una empresa musical, como es mi caso”

Luego de que Nicole Pillman se mostrara en desacuerdo con el pedido de Marisol para que regresen los conciertos con 1.000 asistentes, la popular ‘Faraona de la cumbia’ le respondió con un fuerte mensaje.

A través de Facebook, la cantante de baladas sugirió que la cumbiambera opte como alternativa por los conciertos virtuales hasta que pase la pandemia. Sin embargo, Marisol asegura que estos no son rentables cuando se tiene una empresa integrada por 20 músicos.

Nicole Pillman se mostró en desacuerdo con el pedido de Marisol. Foto: Instagram

La cumbiambera señaló que quienes la critican no se ponen en su lugar. “Nicole mencionó que los conciertos virtuales son una opción, pero eso no es rentable, los músicos están acostumbrados a trabajar todos los fines de semana. Los conciertos online solo salvan uno o dos días, y la gente inconsciente juzga porque no están en el pellejo de los demás”, aseveró indignada a Diario Karibeña.

Incluso, cuestionó que Nicole Pillman tenga trabajo y aseguró que su caso es diferente porque ella tiene que apoyar a todo el elenco de su agrupación.

“Ella es una cantante solista. No sé si trabaja, pero no tiene una empresa musical, como es mi caso, y uno carga en su espalda con los ingenieros, los técnicos, mis músicos, y con la familia. Porque de mí, depende mi familia y la familia de mis músicos. Ella está siendo egoísta de hablar solo de los conciertos virtuales”, agregó la ‘Faraona de la cumbia’

Marisol asegura que su pedido para que se permita los conciertos presenciales es para todo el rubro de artistas. Foto: Instagram

Según la intérprete, su pedido para que se permita los conciertos presenciales es para todo el rubro de artistas que atraviesan una difícil situación económica.

Yo soy padre y madre para mis hijos, sostengo mi hogar y veo la educación de ellos. A mí nadie me dice ‘toma un sol para que pagues las cuentas'. Si ahora puedo estar tranquila en mi casa es porque he sabido invertir, ahorrar. Yo pido para todo el rubro de artistas, porque eso es ser solidaria y no egoísta. Yo no estoy en mi casa sin importarme un comino si los demás comen o no comen. Yo soy solidaria”, señaló Marisol.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.