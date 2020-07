Magaly Medina se burla del error de Milagros Leiva: “Ni yo que jalaba matemáticas” [VIDEO]

Una peculiar equivocación de Milagros Leiva durante su programa ocasionó que se vuelva tendencia en las redes sociales. Luego de la conmoción, Magaly Medina no pudo evitar referirse al tema y se burló del error de su colega.

La periodista de Willax compartía información sobre el avance de la COVID-19 en el país, pero no pudo leer el número que indicaba la cantidad de personas contagiadas. “Dos mil ochocientos ochenta y ocho, cuatrocientos setenta y siete”, dijo la comunicadora, cuando en realidad la cifra era 288.477.

Magaly Medina, fiel a su estilo, presentó las imágenes en la última emisión de su programa de espectáculos. “¿Qué le pasa a Milagros Leiva? Se le fue, se le chispoteó. No pudo leer bien la cantidad de contagiados que hay en el Perú”, dijo antes de trasmitir las imágenes.

La conductora de Magaly TV, la firme no pudo evitar carcajearse por la confusión e hizo una singular comparación con sus propias habilidades para las matemáticas.

“Tu cabeza está complicada, no la cifra (...) Hasta yo que era jalada en matemáticas siempre en la secundaria”, agregó entre risas.

La popular ‘Urraca’ también compartió divertidos memes que se difundieron en redes sociales luego del acontecimiento que puso a Milagros Leiva en el centro de las críticas.

Magaly Medina y su contundente respuesta a Lucho Cáceres

La conductora de ATV se molestó con el actor luego que este le recordara su pasado con los problemas legales. Lucho Cáceres compartió una fotografía en la que se ve a la popular ‘Urraca’ en su camino a la prisión e indicó que la situación podría repetirse si continúa con su programa.

Sin embargo, Magaly Medina respondió y también expuso uno de los episodio más oscuros en la carrera del artista: su detención por aparente estado de ebriedad.

“Cada vez que he sido sentenciada, he cumplido con todo [...] Dime tú, y quiero que me contesten porque esto lo has dicho públicamente: ¿tú ya estás rehabilitado?”.

