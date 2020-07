Leslie Shaw comparte el preciso momento en que conoció a Thalía [VIDEO]

Leslie Shaw continúa acaparando éxitos con su tema “Estoy soltera”, su colaboración con Thalía y Farina lanzada el pasado junio. En dos semanas, la canción lleva más de 11 000 000 de reproducciones en YouTube.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, la artista peruana compartió un video del momento exacto en que conoce a la estrella mexicana. En el material se ve su reacción al estar frente a frente con una de sus cantantes favoritas.

Leslie Shaw compartió video inédito de las grabaciones de "Estoy soltera". Foto: captura Instagram

En las imágenes se ve a Thalía ingresar al set de grabaciones diciendo “¿Where is the party?”. Seguidamente son presentadas; la que más desbordó alegría al ver a la mexicana fue Farina, no obstante, Leslie Shaw se mostró serena en todo momento.

Como se recuerda, “Estoy soltera” causó revuelo en las redes sociales a pocos minutos de su estreno en las plataformas musicales. El nombre de la cantante peruana y de las extranjeras fueron tendencia en Twitter.

En entrevista con Día D, Leslie Shaw habló sobre esta colaboración. “Estoy feliz de que por fin pueda escuchar el trabajo de tanto tiempo con mi equipo. Me encanta cantarle a las mujeres, a mis seguidoras, que se sientan identificadas con mi música”, comentó la artista.

“Me encanta la soltería, he estado soltera mucho tiempo, pero no hay nada como estar soltera, sin rendirle cuentas a nadie. Me encanta recalcar el poder que tienen las mujeres de ser independientes, que no necesitamos tener un hombre al lado para poder sentirnos completas o realizadas”, añadió.

