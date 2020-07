Juliana Oxenford se convirtió en tendencia en Twitter tras lanzar un fuerte comentario contra las personas que se aglomeran en el transporte público sin respetar el metro de distancia, medida para prevenir el coronavirus.

“Hay que evitar esto, puedes llegar a trabajar sin necesidad de ingresar a una combi o couster sin respetar el metro y medio de distancia. Si no nos acostumbramos a vivir diferente, no solo habrá un rebrote, el nivel de infectados va a ser tan alto que la gente se va a morir de manera más drástica y triste”, expresó la periodista durante la emisión de su programa ATV Noticias, Al Estilo Juliana.

La conductora de televisión se mostró decepcionada por el comportamiento de la gente. “Tenía cierta esperanza de que hoy iba a ver una fotografía más ordenada y más consciente, la gente cree que una mascarilla y un protector facial es suficiente”, agregó.

Juliana Oxenford recibió críticas en Twitter por sus palabras contra la gente que sale a trabajar en las mañanas. Para muchos usuarios, la periodista no considera que la mayoría no tiene los medios económicos para viajar en un taxi todos los días.

“Veo el programa de la Oxenford diciendo “señores hay maneras de llegar a su trabajo sin subirse a una combi y respetando distancias”. Me pregunto: ¿Cómo?”, se lee en el tuit de una usuaria, que obtuvo más de 2.000 ‘likes’.

En respuesta, la periodista de ATV se defendió: “Cómo dice este troll en su perfil: “iba a decir algo importante y se le pasó”. Como jode cuando mienten y, peor aún, cuando la gente opina sin saber. Puedes ir a trabajar evitando subirte a una combi repleta, esperando una unidad con menos gente y quizás saliendo más temprano”

A la ‘ola’ de críticas se sumaron otros usuarios, quienes incluso la acusaron de no considerar la realidad de muchos peruanos que atraviesan la crisis por la pandemia.

“Parece que Juliana Oxenford nunca se subió en una combi”. “¡Juliana vive en su burbuja!”. “Siempre los lideres de opinión condenando a las personas, cuando las autoridades son los responsables”. “No todos tenemos carro propio ni dinero para andar yendo en taxi, es por eso que vamos en combis”. “¿Sabes cuánto cobran ahora las combis que no van repletas? 5 soles. ¿Sabes que la gente ya madruga para ir a sus trabajos? Realmente a muchos de los que vemos tu programa nos has decepcionado”. “Juliana, ese comentario es bien desatinado, no sabes el día a día que vive la gente”, fueron algunos de los comentarios que figuran en Twitter.

