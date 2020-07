Greeicy Rendón aparece recostada sobre una cama de hospital y usa una mascarilla en el video grabado por su pareja Mike Bahía. Las imágenes se compartieron en la cuenta oficial de Instagram de la cantante colombiana.

Los fans de la artista latina se preocuparon por su salud y le escribieron mensajes de apoyo. “Que te mejores cariño”, “Quiero llorar ¿que te pasa?”, “Espero que todo esté bien, “Espero te encuentres bien mi Greeicy”, “¡Bendiciones para tu salud!”, fueron algunos de los mensajes.

Greeicy Rendón estrena clip "Los Consejos". (Foto: Captura YouTube)

En la publicación, Greeicy Rendón revela que tuvo que ser anestesiada para que los médicos le realicen un chequeo de emergencia a su colon. Ella acudió al centro de salud acompañada del músico.

“Tranquilos”, le pidió Greeicy Rendón a sus fans al inicio de su mensaje. “Justo hoy tenía que hacerme un chequeo importante en el colon y me anestesiaron... La verdad no me acuerdo de nada de esto pero Mike Bahía me grabo”, expresó la colombiana.

Luego de explicar que se encontraba a salvo, Greeicy Rendón aseguró que el anuncio sobre su salud era como una “invitación para que escuchen ‘Los Consejos'”, su nuevo tema musical.

Greeicy Rendón estrena su nueva canción “Los Consejos”

Este viernes 03 de julio, la cantante estrenó el tema “Los Consejos” en todas las plataformas musicales y el segundo adelanto de su nuevo material discográfico. Es una balada con una propuesta fresca que incorpora tonos pop urbanos con una dulce melodía.

La melancólica melodía sorprendió a sus seguidores al estar alejada de su acostumbrado estilo urbano y vibrante. (Foto: Captura VEVO)

Tras el estreno de la canción, su pareja Mike Bahía le dedicó el siguiente mensaje: “Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos. Afortunado de poder acompañarte, compañera”.

