La industria de la música es una de las más competitivas, son miles los artistas que pelean por un puesto en los ranking latinoamericanos y mundiales. Algunos conocedores del medio, piensan que es suficiente una sola canción para conectar con el público y lograr la fama, pues esta despertará la curiosidad de las personas, quienes interesadas buscarán los otros temas del músico.

Sin embargo, esta táctica no siempre funciona y es así como nacen los ‘One hit wonders'; es decir, los artistas que se hacen conocidos por una sola canción, pero luego no se vuelve a saber más de ellos o su carrera no llega a despegar. Cabe resaltar que cada uno de estos hits tuvo un momento único en la historia musical y fue coreado por millones de personas que aún se emocionan al escuchar sus letras.

A continuación, te mostramos una lista de temas que tienen algo en común, además de su popularidad momentánea. Primero, un coro repetitivo que los fans pudieran recordar con facilidad. Segundo, una letra sobre algo ilógico, pues muchas piezas le cantan a cosas inusuales como la mayonesa. Por último, una coreografía que se pudiera bailar en fiestas o reuniones familiares.

“Aserejé”- Las Ketchup

“Aserejé” es un tema interpretado por el grupo femenino español Las Ketchup. Según Media Traffic, se ubicó en el puesto 100 de las canciones más vendidas mundialmente. En el 2006, el grupo lanzó su álbum titulado Un Blodymary con el cual representaron a España en Festival de la Canción de Eurovisión, pero ocuparon el puesto 21 de 24 participantes.

“La mayonesa”- Chocolate

La banda uruguaya Chocolate nació a mediados de la década de los 90 y se hizo conocida por su tema “Mayonesa” que gozó de gran éxito en todo América Latina. Sin embargo, en el 2003 el grupo se separó definitivamente para dar paso a una generación más joven de músicos, quienes han seguido con el legado.

“Mesa que mas aplauda”- Climax

Climax es un grupo mexicano creado por el DJ y animador Óscar Fuentes, su primer sencillo fue el “Za Za Za” o “Mesa que más aplauda”. En el 2019, volvieron a la escena musical, luego de dos años sin ningún lanzamiento, y anunciaron su nueva producción en donde resalta el tema “Me canso Ganso”.

“El baile del gorila”- Melody

La canción pertenece al álbum De pata negra y fue el primer éxito de la cantante y compositora española Melody, que en ese entonces tenía 11 años. En el 2006, lanzó su nuevo sencillo Parapapá y, a diferencia de otros cantantes de esta lista, tiene gran alcance en su plataforma de YouTube.

“La macarena”- Los del Río

El tema “La macarena” es interpretada por el grupo español Los del Río que forma parte del álbum A mi me gusta y fue éxito internacional entre 1994 y 1996. Este año, la agrupación lanzó su disco Un Rocío diferente.

“La bomba”- Azul Azul

La pieza musical fue compuesta por Fabio Zambrana Marchetti y lanzada en 1998 por el grupo Azul Azul. La canción llegó a alcanzar el primer puesto en la lista Hot Latin Songs de Billboard el 9 de junio de 2012. En el 2017, su autor vuelve a grabar “La Bomba” como solista; así como, otros temas del grupo que se escuchaban en la década de los 90.

“1, 2, 3″- El símbolo

El Símbolo es una banda argentina compuesta por Frank Madero y Ramón Garriga, quienes venían del grupo TNN (The New Nation). En el 2010, sacaron un nuevo tema “Mami Pump it up”.

“La botella”- Mach & Daddy

El dúo musical panameño de reggae se hizo conocido por su sencillo “La botella” que ocupó por varias semanas los ranking en Latinoamérica y los primeros números en la Billboard. En el 2008, trabajaron juntos en un nueva canción llamada “Nunca me Dejes, pero en el 2012 cada uno escogió rumbos separados.

“La vaca”- Mala fe

En 1999, el artista Mala fe se hizo famoso por “La vaca”, luego grabó seis álbumes más y en el 2018 anunció el sencillo “Dios estaba conmigo”, inspirado en un episodio de violencia que vivió en Nueva York.