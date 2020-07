Danna Paola revela que intentó abandonar su carrera artística

Danna Paola ha sorprendido a más de uno con sus recientes declaraciones, donde revela el estado emocional con el que tuvo que lidiar antes de alcanzar la tan ansiada fama.

La joven actriz que ha logrado una gran aceptación internacional por su participación en la serie de Netflix, ‘Elite', contó que a muy temprana edad tuvo que enfrentarse a un camino lleno de dudas y dificultades para lograr el éxito en su vida artística.

Danna Paola Foto: Instagram

“A mis 14 años, edad en la que la adolescencia también me pegó, decía: ‘Ya no quiero actuar, ya no quiero cantar, ya quiero dejar lo del mundo de caramelo'. Me resultaba difícil entender el universo donde yo estaba desarrollando mi vida, perdiéndome cosas, sacrificando el colegio, no tener una graduación, no ir a cumpleaños (...)”, mencionó para la revista GQ México.

Asimismo, comentó sobre el bullying que ha sufrido en algunos momentos a través de las redes sociales, pero aseguró que dichas experiencias le han servido para fortalecerse.

Danna Paola Foto: Instagram

“Todas las experiencias que he tenido en mi vida, relaciones tóxicas, comentarios, agresiones por Twitter, bullying, todo eso lo hemos sostenido, y no nos habíamos dado cuenta, hasta que decidí tomar las riendas de mi carrera, aprender a ser una mujer independiente, renacer de mis cenizas y eliminar a gente tóxica de mi entorno. Para mí, es muy importante como mujer, también como actriz y cantante, poner sobre la mesa todas estas situaciones y no volver a quedarme callada nunca más, ya sea a través de mi música, una campaña o un apoyo, y ayudar al feminismo”, sostuvo la cantante.

Danna Paola. Foto: Instagram

Finalmente, Danna Paola reconoció que actualmente ya es consciente de cómo desea llevar su carrera y que su vida personal la mantendrá en completa privacidad.

“Hay personas que tienen el poder de destruir a los demás; hay otras que se suicidan por comentarios, por likes. Seamos conscientes de cómo usamos las redes sociales. Yo hoy las uso para el bien, para apoyar, compartir mi música y estar en comunicación con mis fans, pero no para mostrar mi vida personal. Eso es algo privado”, señaló.

