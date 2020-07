El cómico José Luis Cachay confirmó que su hermano Cesár Mori, conocido como ‘Puchito’, fue dado de alta tras haber contraído el coronavirus.

Hace una semana, el humorista denunció que la clínica le exigía S/. 40.000 soles para pagar el tratamiento de la COVID-19 de su hermano.

Cachay y su hermano 'Puchito' a la derecha. (Foto: Félix Contreras)

‘Puchito’ bajó de peso durante los días que estuvo hospitalizado. “Gracias a Dios mi hermano sigue vivo, ha sido dado de alta, ha superado el coronavirus y ahora se tiene que recuperar. Ha perdido más de diez kilos de peso, está flaquito, pero tiene toda la voluntad para seguir adelante”, expresó para Trome.

Tras la denuncia pública, Cachay y los encargados de la clínica llegaron a un acuerdo. “Todo se solucionó muy bien, estamos agradecidos con los médicos de la clínica. Al final solo hemos pagado 9 mil soles y lo demás lo asume el seguro porque no tenía de dónde sacar el dinero”, agregó.

El cómico ambulante asegura que estará a cargo de la recuperación de ‘Puchito’, quien tiene que llevar una dieta y descansar.

Pese a que su hermano tuvo coronavirus, Cachay está decidido a volver a trabajar a las calles para solventar los gastos de su familia. Esta vez, dejará la venta de frutas por la venta de golosinas.

“No me queda otra, no tengo ahorros para vivir encerrado en mi casa. Así que volveré a las calles para vender mis dulces. Espero que el gobierno se acuerde de nosotros, pues no nos ha llegado ninguna ayuda”, señaló el comediante.

