Brian Epstein, el descubridor de The Beatles, tendrá su película

Brian Epstein, el representante musical y descubridor de The Beatles, una de las bandas más importantes del mundo, tendrá su propia película autobiográfica que llevará por título Midas Man y será dirigida por Jonas Akerlund.

Según la revista Variety, el estreno de la película está programado para el 2021 y se rodará en Liverpool, Londres y Estados Unidos, lugares que Epstein recorrió junto a The Beatles en sus giras multitudinarias. “La vida de Brian Epstein tiene todo lo que busco en una historia, se trata de la singularidad de Brian para mí. Me encanta porque parece que sabía, a cada paso, lo que nadie más sabía, vio cosas que nadie más vio. La película recorrerá la mente de Brian, explorará su personalidad y cómo una cosa llevó a la otra cronológicamente. Quiero devolverlo a la vida”, aseguró el cineasta Jonas Akerlund en un comunicado.

Brian Epstein.

PUEDES VER BTS empata a The Beatles con los álbumes más vendidos

Brian Epstein, “descubrió” a The Beatles, en el Cavern Club de Liverpool y por ese motivo es llamado el ‘quinto beatle'. Pero además de trabajar con la famosa banda de Liverpool, también lo hizo con Jimi Hendrix, The Who, Cream y Pink Floyd. Del mismo modo, llegó a abrir su propio teatro para promocionar carreras de artistas, hasta que murió por una sobredosis a los 32 años.

De otro lado, el director de cine, Jonas Akerlund es conocido en el mundo musical por dirigir videos para Paul McCartney, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Blondie y Taylor Swift, entre otros. Además, ganó el Grammy a la mejor cinta musical por Live Kisses junto al ex Beatle, Paul McCartney.