Tula Rodríguez llora en vivo tras recibir tierno mensaje de su hija Valentina en su cumpleaños [VIDEO]

A pesar que Tula Rodríguez siempre se muestra en pantallas como una mujer fuerte y de armas tomar, tiene una única debilidad: su hija Valentina. Por este motivo, no pudo evitar derramar algunas lágrimas al escuchar el saludo que la niña le envió por su cumpleaños.

La conductora cumplió 43 años y fue agasajada en la transmisión de En boca de todos con muchos detalles, pero lo que más la sorprendió fue ver la imagen de su pequeña en las pantallas del set de televisión.

PUEDES VER Tula Rodríguez recuerda sus épocas de vedette con inédita foto junto a Susy Díaz

Tula Rodríguez comentó además sobre la difícil situación que vive su familia actualmente, ya que su esposo Javier Carmona se encuentra en estado vegetativo. Sin embargo, su rostro cambió y expresó una evidente felicidad al escuchar el tierno mensaje que le dedicó su única hija.

“Hola mamita, te quiero saludar por tu cumpleaños. Estoy muy orgullosa de ser tu hija y a pesar de todo lo que estamos pasando siempre tienes una sonrisa para mí. Siempre estás para mí y te prometo que voy a ser la persona que tu y mi papá siempre han querido. Te amo”, dijo la niña.

Tula Rodríguez trató de mantener la entereza para no preocupar a su heredera, pero terminó llorando en vivo.

“No quiero llorar porque ella me ve y de hecho es la que me da el motor de vida y sí, es una niña buenísima, tiene un corazón hermoso. Es por la que vivo y me levanto todos los días, y prometo que haré de ella una gran mujer”, expresó.

Tula Rodríguez sorprende al recordar sus épocas de vedette

La actual conductora de En boca de todos compartió una imagen que dejó boquiabiertos a los usuarios de Instagram. En la imagen se le puede ver posando en un diminuto traje junto a Susy Díaz, recordando sus mejores épocas como vedette.

Tula Rodríguez y Susy Díaz se muestran en inédita foto en sus épocas de bailarinas. Foto: captura Instagram

“¡Miren esta foto! Susy Díaz [risas] me encanta”, escribió Tula Rodríguez junto a la fotografía.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.