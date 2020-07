Paloma de la Guaracha niega haber pepeado al ‘Chato’ Barraza: “Jamás he hecho esas cosas” [VIDEO]

Luego de protagonizar un ‘ampay’ junto a Miguel Barraza, Paloma de la Guaracha vuelve a aparecer en el programa de Magaly Medina para desmentir las recientes declaraciones del actor cómico, quien aseguró que lo drogaron.

El ‘Chato’ brindó una entrevista a un programa radial y no pudo precisar los detalles sobre su supuesto encuentro íntimo con la promotora.

Mientras la conductora de ATV presentaba parte de la conversación, Paloma de la Guaracha realizaba gestos que pusieron en evidencia su incomodidad al escuchar las acusaciones de Miguel Barraza.

“Cómo va a decir que yo lo he pepeado. Yo jamás he hecho esas cosas, tú estás viendo ahí a qué hora ha entrado al hotel y a qué hora ha salido. Yo siempre he dicho que estuvimos ahí un par de horas”, indicó.

La representante también deslizó la posibilidad de que el humorista haya continuado con ‘las celebraciones’ luego de su affaire en un hostal de Santa Anita.

¿Qué dijo el ‘El Chato’ Barraza sobre su ‘ampay’ con Paloma de la Guaracha?

Luego de que Magaly Medina expusiera en su programa unas imágenes en las que el cómico y la cantante entraban a un hotel, Miguel Barraza dio una entrevista con Capital y sospechó sobre la veracidad de los hechos expuestos.

En su conversación con Carlos Galdós, el popular ‘Chato’ aseguró que no recuerda lo que pasó con Paloma de la Guaracha.

“Yo a las tres de la mañana ya no me acuerdo porque creo que me han dado una pepa. Yo me he levantado a las siete de la mañana y ‘ya estaba hecho’”, expuso.

