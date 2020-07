Paloma de la Guaracha, la mediática representante y cantante peruana, vuelve a estar en la polémica por sus recientes vínculos con dos personajes del mundo artístico. La autodenominada ‘Kardashian del óvalo de Santa Anita’ también fue relacionada con un conocido empresario árabe, quien radica en nuestro país.

Respecto a estos encuentros íntimos, se preparó un repaso de estas figuras públicas que cayeron en sus ‘encantos’ y fueron portadas de muchos medios locales.

Yaqoob Mubarak

El pasado mayo de este año, Magaly Medina presentó un informe en su programa unas conversaciones entre la popular manager y el empresario asiático Yaqoob Mubarak. Dicho material fue proporcionado por la misma Erika Luz Palomino para ser emitido públicamente.

Según estos chats, un poco subidos de tono, el millonario árabe le habría pedido fotos íntimas. En los diálogos, él la llamaba ‘chocolatito'. No obstante, por medio de su abogado, el extranjero aclaró el hecho que lo relacionaba sentimentalmente.

“Desafortunadamente, esto viene a raíz de una persona que ha usurpado la identidad de Yaqoob. La única red social que él maneja es Instagram y está verificada”, sostuvo el especialista.

“No es la primera persona que nos reporta que ha sido contactada por la cuenta de Yaqoob y pidiendo algunas cosas a cambio de una supuesta ayuda”, agregó.

Javier Yaipén

Hace unos días, el nombre de Paloma de la Guaracha volvió a sonar en la farándula local por su relación con el cumbiambero Javier Yaipén. Nuevamente, la representante le envió a Magaly Medina unas conversaciones con el fundador de la orquesta norteña.

En su programa, la conductora de televisión mostró dicho chat, en donde también se detallaban intercambios de videos íntimos. El motivo de esta exposición pública fue porque ella se enteró que el cantante era una persona casada.

Javier Yaipén aclaró dicha vinculación con Paloma de la Guaracha y dijo estar “decepcionado” de quien consideró su amiga. “De repente en algún momento confié en que era una amiga, mas no que quería hacer daño”, reveló durante un enlace telefónico con Magaly.

Miguel Barraza

Recientemente, Miguel Barraza y Paloma de la Guaracha fueron vinculados sentimentalmente. Cámaras del programa de Magaly TV, la firme captaron a la pareja ingresando a un hotel tras un evento familiar.

La polémica representante contó detalles en el espacio televisivo de la ‘Urraca’ sobre aquel encuentro. “Me tenía abrazada, tocándome. De ahí comenzó dándome piquitos, un besito que me dio, de ahí ya tú sabes que pasó”, confesó.

Sin embargo, el actor cómico aclaró en el programa radial de Carlos Galdós que habría sido víctima del ‘pepeo'.

“Yo a las tres de la mañana ya no me acuerdo porque creo que me han dado una pepa. Yo me he levantado a las siete de la mañana y ‘ya estaba hecho’. Después de tiempo”, sostuvo el humorista.

