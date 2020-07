Paloma de la Guaracha continúa en le ojo de la tormenta luego de revelar que mantuvo un encuentro íntimo con Miguel ‘chato’ Barraza. La polémica empresaria volvió a sentarse en el set del programa Magaly TV, la firme y esta vez dio detalles sobre su vínculo con el cómico y aseguró que no volvería a salir con él.

Al ser consultada por los momentos que pasó en su hospedaje al lado Miguel Barraza, Paloma de la Guaracha marcó distancia y prefirió alejarse de él. “¡Ay no Magaly, no ya no le voy a responder (las llamadas). No, decepción total...”, dijo tajantemente provocando las risas de la conductora.

Paloma de la Guaracha afirma que tuvo intimidad con Miguelito Barraza

En otro momento, la cantante reveló que conocía al comediante porque ya habían coincidido en varios eventos. Sin embargo, fue en el cumpleaños de su primo cuando empezaron los coqueteos. “Hemos estado tomando, él hacía su show y me decía ‘ven aquí‘”, detalló.

“En un momento me dijo ‘Paloma ya vámonos, ya me voy', ya había confianza y quería que le de un beso delante de la gente y yo dije que no”, detalló mientras el espacio de ATV emitía las imágenes de la pareja ingresando a un hotel de Santa Anita.

Paloma de la Guaracha también recordó sus conversaciones subidas de tono con el cumbiambero Javier Yaipén y afirmó que no sabía que era un hombre casado. “Yo soy soltera, no pierdo nada, pero si él es casado también lo pongo a un costado”, comentó.

