Mirella Paz reaparece en TV tras bajar 36 kilos gracias a la cirugía de manga gástrica

Durante un enlace con En boca de todos, la modelo Mirella Paz se dejó ver frente a cámaras y sorprendió a los conductores con su nueva figura. La exreina de belleza reapareció en televisión el último jueves para promocionar su negocio de ropa.

La exfigura de Latina inició un emprendimiento en esta cuarentena, vendiendo sus prendas de vestir de talla grande que ya no usa. En dicha conversación, le reveló a Tula Rodríguez que bajó alrededor de 36 kilos.

La exconductora de televisión lució su nueva figura al mostrar su nuevo negocio durante el estado de emergencia. Foto: Mirella Paz Instagram

Como se recuerda, Mirella Paz se sometió a la ya famosa cirugía de manga gástrica. Ella se sumó a otras figuras de la farándula que se realizaron dicha reducción de estómago.

En una entrevista pasada con Mujeres al mando, comentó por qué decidió hacerse dicha operación. “Hace exactamente cinco meses me sometí a un Bypass gástrico por el cual ya voy bajando 30 kilos. Lo hice porque me empezaron a doler las rodillas, empecé a engordar demasiado, mi ropa ya no me quedaba, sufría con las tallas... más por estética, fue por salud. Yo pesaba como 120 kilos”, relató la modelo.

Luego de varios meses alejada de la televisión, Mirella Paz mostró a sus seguidores su nueva apariencia física a través de las redes sociales.

“Mi cuerpo... mis reglas. Ya no sé qué día estamos”. “Enloqueciendo... pero bonito”. “Si yo soy como quiero ser y a ti no te gusta cómo soy… qué te hace pensar que el problema lo tengo yo”, fue lo que escribió en una de sus publicaciones en Instagram.

Mirella Paz presume en Instagram cintura de avispa y luce extremadamente delgada tras cirugía de manga gástrica. Foto: Instagram

