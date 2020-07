Milagros Leiva es criticada tras cometer error al leer cifras de contagiados por coronavirus

Milagros Leiva viene recibiendo fuertes críticas y burlas en las redes sociales debido a un error que cometió en su espacio televisivo en Willax TV.

La periodista intentó leer la cifra de contagios confirmados de coronavirus en el país, pero la memoria le jugó una mala pasada y cometió varias equivocaciones en su intento.

“Miren, aquí ya tenemos las cifras. Tenemos dos mil ochocientos, eh, oh. Dos mil ochocientos ochenta y ocho cuatrocientos setenta y siete casos confirmados. Están viendo las cifras, nueve mil ochocientos sesenta fallecidos hasta el momento. Bueno, las cifras son realmente complicadas”, se oye decir a la presentadora en su programa llamado Milagros Leiva, entrevista.

Esta situación provocó una serie de comentarios negativos en las redes sociales, sobre todo por parte de los indignados usuarios de Twitter, quienes reclamaron al canal Willax TV por haber contratado a Leiva y darle un programa donde trata el tema de la crisis de salud mundial.

“Ahora entiendo por qué está en Willax Milagros Leiva. Horror no sabe leer números de 6 cifras. General del Aire, enséñele”. “Como cuando iba a hacer mi recarga y el señor de la tienda preguntaba por mi número”. “Señora Milagros Leiva, no le caería nada mal ver unos cuantos programas de Aprendo en casa”. “Qué vergüenza ajena se siente tener una periodista que no sabe leer seis dígitos, pero para hablar del Gobierno...”, comentaron algunos internautas.