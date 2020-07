Miguel Barraza sobre ‘ampay’ con Paloma de la Guaracha: Creo que me han pepeado

Miguel Barraza se pronunció tras el ‘ampay’ con Paloma de la Guaracha, emitido el último miércoles durante el programa de Magaly Medina. En aquellas imágenes, el humorista fue captado con la cantante ingresando a un hotel.

Por tal motivo, el actor cómico habló sobre este encuentro con la polémica figura de la farándula. En una entrevista con Carlos Galdós, aseguró que no recuerda lo que pasó con la autodenominada ‘Kardashian de Santa Anita’ y cree que fue ‘pepeado'.

PUEDES VER Paloma de la Guaracha y Miguelito Barraza habrían tenido intimidad, según la representante

“Yo a las tres de la mañana ya no me acuerdo porque creo que me han dado una pepa. Yo me he levantado a las siete de la mañana y ‘ya estaba hecho’. Después de tiempo”, señaló el humorista en el programa del locutor radial.

Sobre la torta que sostenía en las manos, dijo que se la regaló a las policías que lo abordaron para ir a su hogar. Miguel Barraza también sobre Magaly Medina, en Radio Capital, sobre la emisión del ‘ampay'.

“No pasó nada. Todos los políticos que se llevan la plata, no les dicen nada y a mi que me llevo a una vieja (...) Si no hacemos cosas un poquito malcriaditas, Magaly (Medina) no come”, sentenció el actor.

El sonado encuentro con Paloma de la Guaracha causó revuelo en redes sociales. En declaraciones con Magaly TV, la firme, ella aseguró que tuvo intimidad con el cómico.

Paloma de la Guaracha y Miguelito Barraza

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.