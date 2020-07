Maricarmen Marín asegura que no piensa en la maternidad: “No me quita el sueño” [VIDEO]

A poco de cumplir 21 años de vida artística, Maricarmen Marín reflexionó sobre su carrera y la gran cantidad de logros que ha podido alcanzar en estas dos décadas. Además, también habló sobre su vida amorosa y las constantes preguntas sobre la maternidad.

La destacada cantante peruana conversó con el diario Correo y reveló que no se siente interesada en quedar embarazada y solo lo pensaría cuando llegue la persona indicada.

“Mi deseo de convertirme en mamá en un futuro no me quita el sueño. No soy de las mujeres que piensan que la realización viene con un hijo (...) Si llego a formar mi familia, será por un homenaje al amor que tengo con mi compañero y porque lo hayamos planificado”, indicó.

La jueza de Yo soy: Grandes batallas además indicó que es momento que los peruanos reflexionen sobre el machismo: “Es que la sociedad nos empuja a seguir un patrón en el que una de repente no se siente parte. Sucede porque así nos han criado. Hay tantas cosas que replantear”.

Maricarmen Marín. (Foto: Instagram)

Del mismo modo también habló sobre la posibilidad de que los cantantes realicen presentaciones a través de los medios digitales.

“La vibra del concierto no te la da nada, es increíble, pero tenemos que acostumbrarnos a lo nuevo. Vamos a ver qué nos depara el futuro, que para los artistas todavía es incierto”, aseguró Maricarmen Marín.

Maricarmen Marín tiene divertida discusión en vivo en Mujeres al mando

Las conductoras del magazine de Latina protagonizaron un cruce de palabras durante la emisión en vivo del programa.

Todo comenzó cuando Giovanna Valcárcel se encontraba hablando con los televidentes, pero fue interrumpida cuando la cantante de cumbia promocionó el nuevo episodio de Yo Soy.

Esto no le gustó nada a la actriz cómica, quien le reclamó a Maricarmen Marín por su conducta. “Si quieres también te quedas con mi bloque ah”, dijo causando risas en el set.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.