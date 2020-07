La conductora de televisión Magaly Medina se pronunció sobre la publicación de Lucho Cáceres en su cuenta de Facebook. El actor le recordó la sentencia que tuvo la figura de ATV tras perder un juicio contra el jugador Paolo Guerrero.

“La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino por el contrario son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, escribió el intérprete sobre la popular ‘Urraca’.

La conductora de televisión le recordó al actor la vez que fue detenido por la policía en aparente estado de ebriedad. Foto: captura ATV

“Cuatro sentencias condenatorias por delitos similares, consentidas y ejecutoriadas, una de ellas con pena privativa de la libertad, son el más tangible ejemplo. Y a la luz de los hechos todo parece indicar que se vienen más”, agregó el actor.

Por tal motivo, la periodista no se quedó callada y arremetió contra él durante la emisión de su programa el último jueves. Allí le recordó un vergonzoso episodio de su pasado.

“Si vamos a hablar de rehabilitación, estoy totalmente rehabilitada. Cada vez que he sido sentenciada, he cumplido con todo [...] Dime tú, y quiero que me contesten porque esto lo has dicho públicamente: ¿tú ya estás rehabilitado?”, se dirigió así Magaly Medina a Lucho Cáceres.

Foto captura: Lucho Cáceres Facebook

“¿Tú eres o sigues consumiendo las mismas sustancias que años atrás, en el 2005, nos permitieron verte en ese estado patético?”, añadió la periodista mientras mostraba imágenes de su intervención policial en aparente estado de ebriedad.

“¿Este señor a que mis cámaras o mostraron así viene a darme lecciones de moral? Por favor, quédate en el basural de donde saliste”, sentenció Magaly Medina.

