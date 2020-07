Alejandra Baigorria demostró que no le guarda ningún rencor a la cantante Leslie Shaw, luego del distanciamiento que hubo entre ellas cuando la ‘colorada’ mantuvo una relación sentimental con la expareja de la ‘guerrera’, Mario Hart. Ahora, la popular ‘rubia de Gamarra’ se atrevió a sumarse al challenge #Estoysoltera.

“Me cae bien. (El challenge) era fácil, y me lancé a hacer el mío y salió. Todo bien con ella, es más me reposteó. No nos seguíamos, nos comenzamos a seguir en Instagram”, contó la empresaria.

Además, Alejandra Baigorria confesó que le envió un mensaje a Leslie Shaw para felicitarla por el ascenso de su carrera musical.

“Le escribí ‘felicitaciones por el éxito que estás teniendo’ porque es peruana, una chica que ha salido desde abajo, que la está haciendo linda. Que cuente conmigo para todas las canciones que sean de soltera”, bromeó en conversaciones con América Espectáculos.

Por otro lado, la modelo de 31 años se refirió a su pasado romance con Arturo Caballero y descartó una reconciliación. “Por ahí no va la situación. He tenido varios likes no solo uno que otro. Yo estoy por otros lados, tratando de conocer gente que no tenga mucho que ver con la televisión. Y bueno por ahí tengo algunas conversaciones, pero en la cuarentena no se puede hacer mucho”, acotó entre risas.

