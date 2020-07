Coldplay: la triste historia detrás del videoclip de la canción “Yellow”

Uno de los temas más icónicos de Coldplay es “Yellow”, canción que fue lanzada en el año 2000 como parte del segundo sencillo de Parachutes, su álbum debut. La pieza se convirtió rápidamente en un éxito mundial que alcanzó los primeros lugares en los rankings mundiales.

Junto a la canción se estrenó el video en el que aparece Chris Martin en la bahía de Studland, al suroeste de Inglaterra. Sin embargo, detrás de este famoso tema, hay una triste historia sobre su producción.

El plan, en un principio, era que el grupo musical grabara en un playa bajo un clima soleado, pero ese día hubo fuertes vientos y lluvia. Además, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion no pudieron estar presentes.

El motivo fue que la madre de este último falleció y no fueron a grabar el videoclip; por eso, se decidió que solo Chris Martin apareciera y que el material audiovisual se hiciera en formato One Shot, o sea un toma continua y sin cortes.

¿Cómo se creó la letra de “Yellow”?

En el 2011, Howard Stern le hizo una entrevista a Chris Martin en la que el vocalista contó cómo creó “Yellow”.

“Básicamente me tardé 10 minutos. Estábamos grabando en Gales y mi micrófono no estaba funcionando bien. Yo estaba esperando a grabar otra cosa en ese momento, así que comencé a imitar a Neil Young solo para hacer reír a los demás, dije ‘look at the stars’ (con voz de Young), y a partir de ahí nació todo lo demás. Nunca se lo conté a nadie”, contó Martin.

Además, el músico confesó que el término no tiene un concepto exacto: “No sé qué significa realmente, surgió la palabra ‘Yellow’ y pensé que nadie sabría qué significaba. Esta canción tiene más sentimiento que significado”.

Chris Martin lleva más de 20 años en el mundo de la música

¿Cómo nació Coldplay?

Chris Martin y Jonny Buckland se conocieron en la Universidad de Londres en 1996 y formaron una banda llamada Pectoralz. Luego Guy Berryman, compañero de clase de los dos, se unió al grupo musical. Phil Harvey, estudiante de Oxford y amigo del vocalista, también se incorporó al grupo y en 1997 Will Champion se convirtió en el último miembro a cargo de la percusión.

La banda en un principio se llamó Starfish ante el apuro de Will, pues el organizador de un club le estaba pidiendo un nombre. Sin embargo, luego se hicieron conocidos como The Coldplay con el premiso de Tim Crompton, quien había usado esa denominación para su propia banda.